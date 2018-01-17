İskenderun'da erkek cesedi bulundu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 45 yaşında bir erkek cesedi bulundu.

Balıkçılar barınağında hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen görevliler, isminin Ahmet Oğlan (45) olduğunu tespit ettiği kişinin öldüğünü belirledi.

Oğlan'ın cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderilmek üzere İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.