  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

İşadamına milyon dolarlık şantaj 'elimde karımla yatakta fotoğrafların var'

İşadamına milyon dolarlık şantaj 'elimde karımla yatakta fotoğrafların var'

İSTANBUL'da yaşayan müteahhit A.A.H., Irak'ta tanışıp 3 yıl birlikte olduğu Roa W. isimli kadından ayrılmak istedi. Kadın reddetti. Roa W.'nin kocası da iş adamını arayarak, 'elimde karımla yattığının fotoğrafları var" diye 1 milyon dolar istedi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 05-11-2018 09:31 - Güncelleme: 05-11-2018 09:55

İSTANBUL'da yaşayan Irak'lı müteahhit A.A.H., ülkesi Irak'ta tanıştığı 28 yaşındaki Roa W. ile 3 yıl sevgili olarak yaşadı. Iraklı müteahhit kız arkadaşından ayrılmak istedi. Ancak iddiaya göre Roa W. "Ayrılmam" diyerek tepki gösterdi. 

İSTEDİĞİM PARAYI VERECEKSİN YOKSA... Roa W. belirli bir miktarda para vermesi karşılığında ayrılığı kabul edeceğini söyleyerek elinde birlikte oldukları görüntüler bulunduğunu öne sürdü. "İstediğim parayı vereceksin; yoksa seni Irak'a rezil ederim" dediği iddia edilen kadın, iş adamından 50 bin dolar para aldı.

KOCASI DA ARADI... Roa W.'nin kocası da iş adamını arayarak 40 bin dolar daha vermemesi halinde görüntüleri internete yayacağını söyledi. İkili daha sonra iş adamından 1 milyon dolar daha istedi. A.A.H, Roa W.'nin İstanbul'da olduğunu öğrenince suç duyurusunda bulundu. Roa W. ve eşi Abdülkerim C. Marmaris'te bir otelde gözaltına alındı. Mahkeme sanıklara ayrı ayrı 3'er yıl 9 ay hapis cezası verdi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN İşadamına milyon dolarlık şantaj 'elimde karımla yatakta fotoğrafların var' haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro