  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. SEÇİM
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

İrfan Değirmenci CHP'den aday adayı oldu

İrfan Değirmenci CHP'den aday adayı oldu

Kanal D'deki görevine geçtiğimiz yıl son verilen İrfan Değirmenci, siyasete atılıyor. Ekranlara bir süreliğine ara veren Değirmenci, bir süredir tek kişilik gösterisiyle sevenleriyle buluşuyordu.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 01-05-2018 20:51 - Güncelleme: 01-05-2018 20:51

Gazeteci İrfan Değirmenci, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) milletvekilliği için aday adayı oldu. Değirmenci, kararını Instagram hesabından duyurdu.

Kanal D'deki görevine son verildikten sonra bir süredir ekranlardan uzak kalan Değirmenci, CHP'den siyasete atılıyor. Takipçilerine Instagram hesabından CHP çatısı altında siyaset yapmak için aday aday olduğunu söyleyen Değirmenci, şu mesajı paylaştı.

" Bugüne kadar emekçiler,ezilenler, haksızlığa uğrayanlar ve güzel ülkemizin cesur insanları adına yürüttüğüm mücadeleyi bundan böyle CHP çatısı altında sürdürmek için milletvekili aday adayı oldum. Parlamenter demokrasiye,laikliğe, özgürlüğümüze sahip çıkacağız. Güzel günler yakın..."

İRFAN DEĞİRMENCİ

İrfan Değirmenci, 3 Kasım 1977 tarihinde Antalya‘da doğmuştur. Antalyalı emekçi bir babayla İstanbul‘lu bir annenin en küçük çocuğu olan İrfan Değirmenci, ortaokul ve liseyi TED Ankara Koleji‘nde okuduktan sonra Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu.
İrfan Değirmenci, Ocak 1996 yılında Ankara Ostim TV’de televizyonculuğa başladı ve burada 3 yıl çalıştı. İlk canlı yayınlarını 19 yaşında yapan İrfan Demirci, 25 Ekim 1999 tarihinde Ali Kırca ekibine katılarak atv’ye geçti. 17 Eylül 2001 tarihinde Star TV’ye, 30 Ağustos 2003 tarihinde CNN Türk’e, 5 Eylül 2005 tarihinde Mehmet Ali Birand‘dan gelen teklifte Kanal D’ye geçti. 30 Haziran 2007 tarihinde Fox TV’ye geçti ve Çalar Saat programı’nı 1 Nisan 2010 tarihine kadar sundu.

İrfan Değirmenci, çok sevdiği öğretim üyesi Ahmet Taner Kışlalı bir suikaste kurban gidince dönemin ünlü tartışma programı Siyaset Meydanı‘na üniversitedeki sıralardan ayağa kalkıp yaşam hakkını savunan bir konuşma yaparak, dikkatleri üzerine çekti. Atv Ankara Bürosu’nda temsilci Baki Şehirlioğlu‘nun teklifiyle televizyon muhabirliğine başladı. Ali Kırca ekibiyle birlikte Cem Uzan‘ın Star Televizyonu’na transfer oldu.

İrfan Demirci, son olarak Kanal D’de “Günaydın” programını sunmuştu.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN İrfan Değirmenci CHP'den aday adayı oldu haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Ali 01 Mayıs 2018 21:32 Hiç şaşırmıyorum yanına portakal ı bide İsmail i alırsan süper olur.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro