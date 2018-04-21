  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. SEÇİM
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

İran’ın teklifi ülkedeki Türkleri çileden çıkardı

İran’ın teklifi ülkedeki Türkleri çileden çıkardı

İran, Rusya’ya Farsça ve Rusça'nın karşılıklı olarak iki ülkedeki okullarda "ikinci dil" olarak öğretilmesi teklifinde bulundu. Ülkede yaşayan Türkler bu teklife tepki gösterdi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 20-04-2018 23:49 - Güncelleme: 21-04-2018 00:32

İran, Rusya’ya Farsça ve Rusça'nın karşılıklı olarak iki ülkedeki okullarda "ikinci dil" olarak öğretilmesi teklifinde bulundu. İranlı Türkler, hükümetin okullarda Türkçe yerine Rusça öğretme teklifine sosyal medya üzerinden tepki gösterdi

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Rusya'nın başkenti Moskova'yı ziyaret eden İran Eğitim ve Öğretim Bakanı Muhammed Bethai, Duma Meclisi Bilim ve Eğitim Komitesi Başkanı Vyacheslav Nikonov'la bir araya geldi.

RUSÇA TEKLİFİ

Görüşmede, Nikonov'a Farsça ve Rusça'nın karşılıklı olarak iki ülkedeki okullarda ikinci dil olarak öğretilmesi teklifinde bulunan Bethai, bu teklifi Rusya Eğitim Bakanı ile de paylaştığını söyledi

Bethai, "İran hükümeti, ikinci dil olarak İngilizce'nin tekelini kırmayı ve diğer dilleri özellikle de Rusça'yı ülkede yaygınlaştırmayı hedefliyor."dedi.

Duma Meclisi Bilim ve Eğitim Komitesi Başkanı Nikonov'un da ülkesinin teklife olumlu baktığını belirterek, bazı Rus eğitim merkezlerinde ikinci bir dil olarak öğretilen Çin diliyle birlikte Farsça öğretiminin de planlandığını ifade etti.

ÜLKEDEKİ TÜRKLER TEPKİ GÖSTERDİ

İran'ın, Rusya’ya Farsça ve Rusça'nın karşılıklı olarak iki ülkedeki okullarda "ikinci dil" olarak öğretilmesi teklifinde bulunması, uzun yıllardır Türkçe'nin ikinci dil olarak öğretilmesini talep eden İranlı Türklerin tepkisine neden oldu.

İran'ın 80 milyonluk nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturan İranlı Türkler, hükümetin Türkçe yerine okullarda Rusça öğretme teklifine sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN İran’ın teklifi ülkedeki Türkleri çileden çıkardı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro