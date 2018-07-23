  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

İran'dan sert uyarı: Kendimiz vururuz

İran'dan sert uyarı: Kendimiz vururuz

Irak sınırında terör örgütü PJAK ve Pakistan sınırında Ceyşül Adl adlı örgütün saldırılarına maruza kalan İran, söz konusu örgütlerin barındığı komşu ülkelerin teröristlere karşı harekete geçmemesi durumunda kendisinin müdahil olacağı uyarısı yaptı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 23-07-2018 15:58 - Güncelleme: 23-07-2018 15:58

Güvenlikten sorumlu İçişleri Bakanı Yardımcısı Hüseyin Zülfikari, İran'ın kuzeybatısındaki Irak sınırında ve güneydoğusundaki Pakistan sınırında son zamanlarda yaşanan terör olayları nedeniyle ilgili ülkelerden terör örgütlerine karşı eyleme geçmesini istedi.

İran merkezli Tasnim ajansına konuşan Zülfikari, "Bu ülkelerden bu teröristlere karşı harekete geçmelerini istiyoruz. Bunu yapmazlarsa ülkemizin güvenliğini sağlamak için sınırlarımızdaki teröristlerin barınma alanlarını kendimiz hedef alırız" dedi.

Geçen hafta Irak sınırındaki Merivan kenti kırsalında PJAK'ın saldırısı sonucu 11 İran asker yaşamını yitirmişti. Pakistan sınırında barınan ve İran'daki Sünni halkın haklarını savunduğunu iddia eden Ceyşül Adl de son günlerde İran askerlerine yönelik saldırılarda bulunuyor.

PAYLAŞ tw fb gp
Kaynak : DHA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN İran'dan sert uyarı: Kendimiz vururuz haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 23 Temmuz 2018 16:19 Türkiye, İran, Irak ve Suriye yeniden birlik olmazsa bu Ortadoğu'da ateş sönmez.

    CEVAP YAZ 1 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro