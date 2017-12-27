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İran'dan İstanbul'daki Kudüs zirvesine büyük tepki

İran'dan İstanbul'daki Kudüs zirvesine büyük tepki

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, İstanbul’da toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Kudüs konusunda verdiği kararı eleştirerek, "Bu Filistin topraklarını ve Kudüs’ü bölme anlamına geliyor" değerlendirmesinde bulundu.

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Eklenme Tarihi: 27-12-2017 18:03 - Güncelleme: 27-12-2017 18:03

Filistin’deki gelişmelerle ilgili Tahran’da basın toplantısı düzenleyen Velayeti, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın İstanbul’da yapılan olağanüstü toplantısında yayınladığı sonuç bildirisini 'bölgenin gerçekleriyle örtüşmeyen muhafazakar bir bildiri' olduğunu öne sürdü.

Velayeti, "Sonuç bildirisinde Kudüs, doğu ve batı diye iki parçaya bölünmüş ve doğu kısmı Filistin’in başkenti olarak tanımlanmış. Bize göre Kudüs’ün tümü Filistin’in başkentidir. Bildiride, Filistin toprakları iki parçaya bölünmüş oldu. İki Filistin diye bir şey yok. Filistin topraklarının tümü işgal altında ve tümü özgürleştirmeli" diye konuştu. Velayeti, İran’ın çıkan sonucu tatmin edici bulmadığını sözlerine ekledi.

ABDnin Kudüsü İsrailin başkenti olarak tanımasının ardından, Türkiye'nin çağrısıyla 13 Aralık’ta İstanbulda bir araya gelen İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleri, Doğu Kudüs'ü Filistin Devletinin başkenti olarak ilan etmişi. 

Zirveye İran Cumhurbaşkanı Ruhani de katılmıştı.

İran'dan tarihi karar! Kudüs'ü 'sürekli başkent' ilan ettiler

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • vatandas 27 Aralık 2017 21:06 Bu persleri hiç sevmem ama bu konuda haklılar. İslam iş birliği teşkilatı, tüm dünyayı "DOĞU" Kudüs'ü, Filistin'in başkent i olarak tanımaya davet ederek. Daha önce tamamı Filistin de olan Kudüs'ün batısını İsrail'e hediye ettiler. Bir Kudüs meselesinde dahi islam aleminin bu kadar bölünmüş olması ne üzücü. 2. dünya savaşından bu yana bu zülme karşı islam ülkelerinin hiçbirşey yapamamış olmaları ne yazık...

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