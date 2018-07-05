İran'dan Instagram yasağı!

Dünyanın en popüler sosyal paylaşım platformlarından biri olan Instagram, İran'da yasaklanıyor.

Yasaklanması hakkında açıklamalarda bulunan İran Başsavcı yardımcısı Muhammed Musaddık, uygulanacak olan yasağın ne zaman yürürlüğe gireceği konusunda bir bilgi paylaşımında bulunmadı.

Yasaklanmasının sebebi olarak Musaddık, 'ülkedeki bazı sanatçıların Instagram üzerinden ihtiyaç sahibi kişiler için yardım toplamasının suistimallere yol açmasını' gösterdi. Bunun ne kadar kabul edilebilir bir gerekçe olduğu tartışılır açıkçası.

Ortaya atılan iddialara göre alınan kararın arkasında farklı nedenler var. Hükümet sadece bunları açığa vurmamak adına ortaya bir bahane sunmuş durumda. İran'da sosyal medyaya açılan savaş sadece Instagram ile de sınırlı değil. Geçtiğimiz aylar İran, Telegram'ın lisansını da iptal etmişti.

Meşhed'de başlayarak diğer kentlere de sıçrayan protestoların iletişim ayağının yürütüldüğü iddiasıyla yasaklanan Telegram'dan sonra Facebook ve Twitter'ı da yasaklayan İran'ın son hedefi Instagram gibi görünüyor. Bu gidişle İran'ın sonu Kuzey Kore gibi mi olur orası bilinmez ancak vatandaşların özgürlüğünün kısıtlanmasında atılan adımların mutlaka bir patlama noktası olacağı da kesin.

Kaynak: Teknolojioku