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İran'dan Flaş Türkiye açıklaması! Yerleşemezler...

İran'dan Flaş Türkiye açıklaması! Yerleşemezler...

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in dış politika danışmanı Ali Ekber Velayeti, NATO'nun Türkiye-Suriye sınırına kendi güçlerini yerleştirmesinin 'gerçekleşmeyecek bir hayal' olduğunu söyledi.

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Eklenme Tarihi: 13-07-2018 14:03 - Güncelleme: 13-07-2018 14:03

İRAN'ın dini lideri Ayetullah Ali Hameney'in yardımcısı Ali Ekber Velayeti, NATO'nun Türkiye-Suriye sınırına kendi güçlerini yerleştirmesinin 'gerçekleşmeyecek bir hayal' olduğunu söyledi. Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre, Velayeti ayrıca, İran'ın Suriye'deki askeri varlığı hakkındaki kararlarını İsrail'e danışarak almayacağını vurguladı.

TRUMP'IN BAŞINI ÇEKTİĞİ HAYALLER... Rusya'nın başkenti Moskova'da Valday tartışma kulübünün bir etkinliğine katılan İranlı danışman Velayeti'ye, NATO'nun, güçlerini Türkiye-Suriye sınırına konuşlandırma planına ilişkin bir soru yöneltildi. Velayeti soru karşısında, "Kuşkusuz bunun gibi akılsızca ve mantığa uymayan kararlar pek çok kez alındı. Fakat bu kararları, (ABD Başkanı Donald) Bay Trump'ın başını çektiği benzer hayalleri pratiğe dökmek mümkün olmayacak" ifadelerini kullandı. İranlı dış politika danışmanı, İran, Irak, Suriye, Filistin ve Lübnan'ın, Rusya'dan aldıkları destek ile NATO'nun bu planına karşı koyacağını da ekledi.

İSRAİL'İN TALEPLERİ BİZİ İLGİLENDİRMİYOR... Diğer taraftan Velayeti, İran'ın, askeri güçlerini, Suriye'nin İsrail yakınlarındaki güney sınırından çekip çekmeyeceğine ilişkin bir soru karşısındaysa şunları söyledi: "Bu ülkedeki varlığımızın İsrail ile hiçbir ilgisi yok. Bu ülkedeki pozisyonlarımızı Şam ve Moskova ile koordine ediyoruz. Bunun hakkında İsrail ile mutabık kalınması ya da askeri varlığımızın İsrail'in taleplerine uygun olması gerekmiyor."

BİZ GİDERSEK ARKAMIZDAN RUSYA GİDER... "Bu ülkede (Suriye) askeri danışmanlarımız var. Biz buradan gidersek, bizim ardımızdan Rusya gider ve buraya yeniden teröristler gelir. (Suriye'deki) terörist gruplar şu anda İdlib'de toplanmış durumda. İran ve Rusya'nın desteği olmadan Suriye zayıflar ve teröristler de eski yerlerine geri döner" diye devam eden Velayeti, şu vurguyu yaptı:

ABD VE İSRAİL İSTEDİ DİYE ÇEKİLMEYİZ... "İran ve Rusya'nın Suriye'deki varlığı bu ülkeyi terörist gruplardan ve Amerikan saldırganlığından korumak için devam edecek. Irak ya da Suriye hükümetlerinin istemesi halindeyse hemen çekiliriz. Fakat İsrail ya da Amerika'nın baskısı yüzünden geri çekilmeyiz."

Bu arada Velayeti, ABD'nin İran karşıtı yaptırımlarının petrol fiyatlarını artırıp petrol tüketicisi ülkelere zarar verebileceği uyarısında da bulundu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 13 Temmuz 2018 14:56 iran ın ortadoğu projesi suya düştü.iran ecel terleri döküyor.

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