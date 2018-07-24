İran'dan flaş Türk lirası kararı! Bundan sonra...

İran milletvekili İlyas Hazreti, ABD yaptırımları nedeniyle ilaç ve tıbbi malzeme ithalatının Türk lirası ve Çin yuanı üzerinden yapılacağını belirtti.

ABD'nin bankacılık yaptırımları nedeniyle ilaç ve tıbbi malzemelerin ithalatında dolar kullanılmadığını aktaran İranlı milletvekili Hazreti, Sağlık Bakanlığının yuan ve lira üzerinden ithalat yapacağını söyledi.Hazreti, "Tıbbi malzeme ve ilaç ithalatçılarına döviz tahsis etmek için alınan önlemlerden biri Çin ve Türkiye'nin para birimleri olarak yuan ve lirayı kullanmaktır." dedi.



İran Meclis Haber Ajansı ICANA'ya göre, ilaç ve tıbbi ekipman temininde lira kullanan ithalatçıların herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını belirten Hazreti, "Türk şirketler, İran ile riyal üzerinden ticaret yapma imkânı sağlayacak bir anlaşmaya hazırlanıyorlar." ifadesini kullandı.