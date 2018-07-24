  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

İran'dan flaş Türk lirası kararı! Bundan sonra...

İran'dan flaş Türk lirası kararı! Bundan sonra...

İran ilaç ithalatını Türk lirası üzerinden yapacak. İran milletvekili İlyas Hazreti, ABD yaptırımları nedeniyle ilaç ve tıbbi malzeme ithalatının Türk lirası ve Çin yuanı üzerinden yapılacağını belirtti.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 24-07-2018 16:37 - Güncelleme: 24-07-2018 16:37

İran milletvekili İlyas Hazreti, ABD yaptırımları nedeniyle ilaç ve tıbbi malzeme ithalatının Türk lirası ve Çin yuanı üzerinden yapılacağını belirtti.

 ABD'nin bankacılık yaptırımları nedeniyle ilaç ve tıbbi malzemelerin ithalatında dolar kullanılmadığını aktaran İranlı milletvekili Hazreti, Sağlık Bakanlığının yuan ve lira üzerinden ithalat yapacağını söyledi.Hazreti, "Tıbbi malzeme ve ilaç ithalatçılarına döviz tahsis etmek için alınan önlemlerden biri Çin ve Türkiye'nin para birimleri olarak yuan ve lirayı kullanmaktır." dedi.
 
İran Meclis Haber Ajansı ICANA'ya göre, ilaç ve tıbbi ekipman temininde lira kullanan ithalatçıların herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını belirten Hazreti, "Türk şirketler, İran ile riyal üzerinden ticaret yapma imkânı sağlayacak bir anlaşmaya hazırlanıyorlar." ifadesini kullandı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN İran'dan flaş Türk lirası kararı! Bundan sonra... haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro