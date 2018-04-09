İran'dan ABD'ye tehdit! Pişman olacaklar

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile imzalanan nükleer anlaşmayı iptal edeceği yönündeki söylentiler hakkında, "Biz anlaşmayı ihlal eden ilk ülke olmayacağız ancak eğer onlar ihlal ederlerse buna pişman olacaklar" şeklinde konuştu.

Ruhani, "Düşündüklerinden daha hazırlıklı bir durumdayız ve bunu anlaşmayı ihlal etmeleri durumunda bir hafta içinde görecekler" açıklamasında bulundu.