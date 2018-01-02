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İran'da son durum yangın yerine dönen ülkede yaşanan son gelişmeler

İran'da son durum yangın yerine dönen ülkede yaşanan son gelişmeler

Son dokuz yılın en büyük protestolarına sahne olan İran'da son dakika gelişmeler yaşanıyor. Protestoların beşinci gününde çatışmalar şiddetlendi ölü sayısı giderek artıyor. Eylemler ülke geneline yayıldı. Protestocular ve polisler arasında çatışmalar yaşanıyor. İşte yangın yerine dönen İran'da yaşanan gelişmeler...

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Eklenme Tarihi: 02-01-2018 10:40 - Güncelleme: 02-01-2018 10:40

İran'daki protestoların beşinci gününde çatışmalar şiddetlendi, sadece dün gece dokuz protestocu öldü. İsfahan eyaletine bağlı Kehderican'da silah sesleri yükseldi. Yerel medya, ilçe kaymakamlığına girmeye çalışan göstericilere ateş açıldığını ve beş protestocunun öldüğünü duyurdu. Son dokuz yılın en büyük protestolarına sahne olan ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye çıktı.  Devlet televizyonu, yaşamını yitirenler arasında 11 yaşında bir çocuğun da bulunduğunu izleyicilerine duyurdu.

Yarı resmi Mehr haber ajansı ise, silahlı bir kişinin Necef Abad ilçesinde bir polisi öldürüp üçünü de yaraladığını dünyaya servis etti. Reca News haber sitesine göre, ilçedeki gösterilerde iki protestocu ve iki polis öldü. Bugün itibariyle altıncı gününe giren protestolarda ilk kez bir polisin öldüğü bildiriliyor.

20'YE YAKIN ŞEHİRDE EYLEM VAR: 20'yi aşkın şehir ve ilçede gösteri var. Huzistan'da sokaklara çıkan göstericileri polis yoğun şekilde biber gazıyla dağıtmayı denedi. Irak sınırına yakın Kirmanşah'tan gelen görüntülerde, protestocular havaifişekler patlattı

Meşhed Süleyman kentinde ise önceki günler başka şehirlerde görülen bir sahne var. Dini lider Ayetullah Hamaney'in posterinin yırtılıp indirildiğini gösteren video kaydı, sosyal medyaya yüklendi. Devrim muhafızları ve yerel milislerle güçlü bir istihbarat ağına sahip olan İran'daki sürpriz gösterilerde gözaltı sayısı ise yüzlerle ifade ediliyor.

EYLEMLER BÜYÜYEREK DEVAM EDİYOR

İran’da geçen perşembe patlayan eylemler büyüyerek devam ederken, protestoculara başta ılımlı bir yaklaşım sergileyen İran Cumhurbaşkanı Ruhani dün sertleşti. Ruhani, ‘azınlık’ diye nitelediği eylemcilere karşı cevabı bizzat “İran halkının vereceğini” söyledi.

Devlet medyası, Dorud kentinde eylemcilerin çaldığı bir itfaiye aracının altında kalan iki kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Necefabad kentinde ise bir gösterici, polislerin üzerine ateş açtı. İran televizyonu, bir polisin öldüğünü aktardı.

Anadolu Ajansı da İsfahan vilayetinde 5 göstericinin öldüğünü duyurdu. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise önceki gün kabine toplantısında, şiddete başvurmadan protesto hakkı bulunduğunu dile getirirken, dün tutumunu sertleştirdi.Ruhani, “İnsanlar eleştirilerini ifade etmekte ve protesto yapmakta tamamen özgürdür. Ancak eleştiri, şiddete başvurmaktan ve kamu malına zarar vermekten farklıdır” demişti.

RUHANİ: HALK CEVAP VERECEK

İran lideri, dün ise resmi internet sitesinden protestocularla güvenlik güçlerinin muhatap olması yerine doğrudan sivil halkın devreye girmesi çağrısında bulundu. Ruhani, “Eleştiri ve protesto tehdit değil fırsattır. Halk, yağmacılara ve kanunları ihlal edenlere kendisi cevap verecek. Ulusumuz, kanuna ve insanların isteklerine aykırı sloganlar atan ve devrimin kutsallarını ve değerlerini aşağılayan bu azınlıkla ilgilenecektir” ifadelerini kullandı.

GÖZALTI SAYISI 400'Ü GEÇTİ

Perşembe gününden beri süren olaylarda gözaltı sayısı 400’ün üzerine çıktı. İran yönetimi, eylemcilerin organize olmasını engellemek için Telegram ve Instagram dahil çeşitli sosyal medya hesaplarını kapattı. Telegram’ın kurucusu ve CEO’su Pavel Durov, geçen cumartesi günü Twitter’dan yaptığı açıklamada “Bir Telegram kanalı (amadnews) takipçilerine polise karşı molotofkokteyli kullanmaları çağrısı yapmaya başladı ve bizim ‘şiddet çağrısına hayır’ kuralımıza bağlı olarak askıya alındı. Dikkatli olun. Geçmemeniz gereken çizgiler vardır” dedi. Ancak Durov, Tahran hükümetinin daha sonra Telegram uygulamasına erişimi tamamen kapatması üzerine, önceki gün “İranlı yetkililer, barışçıl protesto yapan kanalları kapatmayı reddettiğimiz için Telegram’a erişimi bloke ediyor” diye bir başka tweet attı.

ŞAH’A DESTEK SLOGANLARI

İranlı İşçiler Ajansı (ILNA), göstericilerin ülkenin kuzeybatısındaki Takistan kentinde bir din adamları okulunu ve hükümet binalarını ateşe verdiğini bildirdi. Bazı eylemciler, ülkeyi 1925’ten 1941’e kadar yöneten Şah Rıza Pehlevi lehine sloganlar attı. 1979’da İslam Devrimi ile devrilen Muhammed Rıza Pehlevi’nin ABD’de yaşayan oğlu Rıza’nın ülkeye gelmesi ve monarşiye dönülmesi yönünde de sloganlar vardı. Pehlevi hanedanı devam etse, İran’ın başında olacak olan Rıza Pehlevi, gösterilere destek veren keskin açıklamalar yapmıştı.

ANKARA YAKIN TAKİPTE

İran’daki gösterileri Ankara yakından takip ediyor. Diplomatik ve güvenlik birimlerinin gelişmeleri izleyerek ilgili birimlere değişik senaryolara ilişkin değerlendirmeler sunduğu öğrenildi. Gösteriler nedeniyle Türkiye’nin Tahran Büyükelçiliği ile ülkedeki diğer Türkiye temsilciliklerinin şu ana kadar olumsuz etkilenmediği belirtildi.

İRAN BU GÖSTERİLERİ BASTIRIR

Türkiye’nin eski Tahran büyükelçilerinden Bozkurt Aran yaptığı açıklamada, şunları söyledi: “İran’da sokaklar kendiliğinden hareketlenmez. Son hareketliliğin arkasında kim var bilemem. Gösterilerin en büyük nedeni hayat pahalılığı. Hareketlilik bir süre daha devam edebilir ancak şahsi düşüncem İran’ın bu gösterileri bastıracağı yönünde. İran, bölgedeki diğer devletlere benzemez. Sistem sarsılıyor yorumları çok erken değerlendirmeler.”

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