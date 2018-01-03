İran'da son durum! Vahim iddia 'Allah yardımcımız olsun'

İRAN'da 28 Aralık 2017'de ülkenin kuzeydoğusundaki Meşhed kentinde yüksek enflasyonu protesto etmek için sokağa çıkan göstericilerle başlayan eylemler ülkenin önemli bölümüne yayılmış durumda. Son 10 yılın en büyük olaylarına sahne olan ülke yangın yerine dönerken 30'a yakın kişinin öldüğü haber veriliyor. İçişleri Bakanı "göstericilere yumuşak' davrandıklarını söylerken, gösteriler 20'ye yakın kentte sürüyor.

Aralarında hükümete yakın Fars haber ajansının da bulunduğu haber kaynakları, sadece başkent Tahran'da 450 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

LİDERLER PANİKTE : ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN

İran ile ilgili son dakika haberlerinden birini ABD kanalı Fox News geçti. ABD kanalının haberinde İran'ın dini lideri Hamaney'in çeşitli siyasi isimlerle bir araya geldiği savunuldu. 31 Aralık'ta yapıldığı iddia edilen toplantı tutanaklarının Farsça'dan İngilizce'ye çevrildiği iddia edildi. İddiaya göre 31 Aralık’taki toplantıda isyanın ekonominin her sektörüne darbe vurduğunu ve 'rejimin güvenliğini tehdit ettiği' tutanaklarda yer aldı.

Toplantıda “Dini liderler ve liderlik olay yerine en kısa zamanda gelmeli ve işlerin daha kötüye gitmesini engellemeli. Allah yardımcımız olsun, bu çok karmaşık bir durum ve önceki durumlardan farklı" ifadelerinin geçtiği savunuldu.

ABD'DEN FLAŞ İRAN KARARI

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, İran'da

TRUMP NE DEMİŞTİ? ABD Başkanı Donald Trump da Salı günü attığı Tweet'te İranlı yetkilileri yolsuzlukla suçlamıştı. Trump "İran halkı sonunda gaddar ve yoz İran rejimine karşı harekete geçti. Başkan Obama'nın onlara aptalca bir şekilde verdiği bütün paralar terörizme harcandı ve "ceplerine" gitti. Halkın az yiyeceği, yüksek enflasyonu var ve insan haklarından mahrumlar. ABD izliyor!" ifadelerini kullandı.





Perşembe gününden bu yana süren ve hükümet karşıtı eylemlere dönüşen protestolar ile ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi'nin acil toplantıya çağırmayı planladıklarını açıkladı.

GÖSTERİLERİ ABD Mİ FİNANSE EDİYOR?

ABD temsilcisi Haley, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in protesto eylemlerini 'ülkenin düşmanlarının para, silah ve ajanlarını kullanarak başlattığına' dair açıklamasına da "saçmalık" yanıtını verdi. Haley "Gösteriler tamamen kendiliğinden gelişti. Tüm İran kentlerine yayıldı. Bu tam olarak, uzun zamandır baskı altında olan halkın, baştaki diktatörlere karşı ayaklanışıdır" dedi.

İRAN'DAN ABD'YE TRUMP YANITI

ABD başkanı Donald Trump'ın İran twitlerine İran Dışişleri Bakanlığı Sözücüsünden karşılık geldi. Sözcü Behram Kasımi, “ABD’nin farklı eyaletlerinde gerçekleşen silahlı çatışmalarda her geçen gün onlarca kişi hayatını kaybediyor. Milyonlarca kişi ABD’de evsizdir ve bu ülkede birçok sorun vardır. Dolayısıyla Trump, diğer milletlere yönelik hakaret içerikli tweetler atmakla vaktini harcayacağına ABD’nin içişleriyle ilgilenmelidir” dedib

İRAN İÇİŞLERİ BAKANI SOSYAL MEDYANIN PEŞİNDE

Hükümet karşıtı gösterilerin devam ettiği İran'da İçişleri Bakanı Abdülreza Rahmani-Fazli, "internetten şiddet çağrısı yapanları tespit ettik" dedi. Bu kişilere karşı harekete geçileceğini söyleyen Fazli, "Şiddet eylemlerine karışanları ve perde arkasından onları yönetenleri de tespit ettik. İnterneti istismar eden bu kişilere karşı doğru zamanda harekete geçeceğiz" diye konuştu.

Ülkede eylemcilerin sıklıkla kullandığı Telegram ve Instagram uygulamaları da "geçici olarak" erişime engellendi. İran'ın en popüler yazışma uygulaması olan Telegram'ı 80 milyonluk ülkenin yarısının kullandığı tahmin ediliyor.

İRAN OLAYLARININ GERÇEK SEBEBİ NE?

İran'ı karıştıran olayların temel sebebi ekonomik protesto olarak gösteriliyor. Hamaney ilk açıklamasında ABD'yi işaret etse de gösterilerin perde arkasında İran'ın muhalif kanadı olduğu söyleniyor. Ruhani'nin politikalarından rahatsız olan mollaların onu devirmek için post modern darbe yoluna gittiği söyleniyor.

İngiliz Financial Times gazetesi de bugün benzer bir iddiayla ortaya çıktı. Gazetedeki editoryal görüş yazısında, İran'da değişim umudunu hâlâ en iyi Ruhani'nin temsil ettiğini, ABD ve İsrail'in protestolara yönelik tutumunun şahin kanada yarayacağını belirtti. Tahran'a protestocuları dinleme çağrısı yapan gazete, AB'ye de ABD'nin yanında durmama çağrısı yaptı.

HAMANEY İLK KEZ KONUŞTU

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkedeki protesto gösterileri ile ilgili ilk kez konuştu. Hamaney, İran düşmanlarının ülkesine darbe vurmak için fırsat kolladığını söyledi. İran Lideri, "Düşman, İran halkına darbe vurmak için fırsat kolluyor. Düşmanlar, son günlerdeki olaylarda, para, silah, politika ve istihbarat teşkilatları gibi ellerindeki çeşitli araçlarla İslam Cumhuriyeti’nde sorunlar çıkartmak için İran’a karşı bir ittifak oluşturdu" dedi.

2009'DAN BERİ EN BÜYÜĞÜ

2009'dan beri en büyük protestoların yaşandığı İran'da 30'a yakın kişinin bu protestolar sırasında öldüğü bildiriliyor. Yetkililer iki kişinin kurşun yarası sonucu öldüğünü söylerken kolluk kuvvetlerinin göstericilere karşı ateş açmadığını belirtti ve ölümlerden "Sünni radikaller ve dış güçleri" sorumlu tuttu.

28 Aralık 2017 Perşembe günü ülkenin kuzey doğusunda başlayan protestolar Cuma günü diğer büyük kentlere de yayılmıştı. Cumartesi Tahran'da az sayıda kişinin katılımıyla başlayan protesto da hızla büyümüş, sonunda öğrenciler polisle çatışmıştı.

BESİCİ MİLİSLERİ BASTILAR

Diğer kentlerdeki protestolarda da ülkenin ruhani lideri Ayetullah Hamaney'in posterleri ateşe verildi, Besici milislerinin merkezleri basıldı, polis motosikletleri yakıldı. İran'daki İslami Devrim Muhafızları 1979'daki İslam devriminin ardından kurulan İslami sistemi koruması amacıyla kurulmuştu. Örgütün kontrolünde on binlerce gönüllü milisten oluşan Besici Direniş Gücü adlı yapı da bulunuyor.