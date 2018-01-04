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İran'da neler oluyor? 140 bin kişiye 'hazır olun' talimatı

İran'da neler oluyor? 140 bin kişiye 'hazır olun' talimatı

İran’ın dini lideri Ali Hamaney Devrim Muhafızları’na “hazır ol” talimatı verdi. Sayıları 140 bini bulan Devrim Muhafızları protestoların sürmesi halinde devreye girecek.

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Eklenme Tarihi: 04-01-2018 08:53 - Güncelleme: 04-01-2018 08:53

Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi, İran’daki gösterilerin bittiğini iddia etse de sokaklarda ne olacağı halen belirsizliğini koruyor. Dini lider Ali Hamaney’in, provokasyonların tırmanması ihtimaline karşı kendisine bağlı Devrim Muhafızları’na ‘hazır ol’ talimatı ilettiği öğrenildi. Yenişafak'ın haberine göre, ülke genelinde sayıları 140 bini bulan ‘Sipahi Pastaran’ (Devrim Muhafızları), rejim karşıtı protestoların sürmesi halinde devreye girecek. Pastaran’a ek olarak toplam mevcudu 545 bin olan İran ordusu ile 1 milyon 800 bin kişilik yedek askerlerin de gelişmelere paralel olarak silah altına alınabileceği belirtiliyor.

Olayları yorumlayan İran Türklerinden ve Güney Azerbaycan Milli Uyanış Hareketi Başkan Yardımcısı Elyar Makuyi, “Eylemler sürerse çok kan akacak” uyarısında bulundu.

Tebriz asıllı Makuyi, şunları söyledi:

2009’DA BASTIRDILAR

“Yönetime karşı en kapsamlı eylemlerin yaşandığı 2009 sokak olayları da Sipahi Pastaran tarafından bastırıldı ve Hamaney aynı orduya ‘göreve hazır olun’ emrini verdi. Bugünkü gösteriler 2009’dan farklı ancak olayları bu aşamaya getiren, ülkede yaşanan ciddi sıkıntılardır. Son 1.5 yıllık süreçte onlarca büyük çaplı fabrika kapandı, bazı banka ve KİT’ler yönetime yakın şahıslar tarafından dolandırıldı. Hayat pahalılaştı. İktidar muhalifi bazı isimler infaz edildi. İran Emekli Sandığı Kurumu Başkanı Murteza Beg ve Astane Kuds yöneticilerinden Mehdi Aziziyan yakın dönemde 1,5 trilyon tümen çalarak ülke dışına kaçtı. Murteza Beg, Almanya’ya, Mehdi Aziziyan İngiltere’ye yerleşti. Halkın düşen alım gücü ve kapanan fabrikalar, devlette yaşanan yolsuzluklar isyanı besleyen sebepler oldu. Ayrıca İran’da yaşayan Belucilerin lideri Abdulmelik Rigi ve Hareket El Ahvaz’ın Başkanı Ahmed Mula, rejim tarafından infaz edildi.”

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