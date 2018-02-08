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İran devlet televizyonundan çirkin Türkiye yalanı

İran devlet televizyonundan çirkin Türkiye yalanı

İran'ın devlet televizyonunda 'Türk ordusunun Afrin'de terör örgütü PYD/PKK'ya karşı kimyasal silah kullandığı' şeklinde skandal bir yalan yayınlandı.

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Eklenme Tarihi: 07-02-2018 20:12 - Güncelleme: 08-02-2018 00:12

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin İran devlet televizyonunda yayınlanan haberde herhangi bir delile dayanmadan "Türk ordusunun Afrin'de kimyasal silah kullandığı" iddia edildi.

Devlet televizyonunun internet sitesi IRIB, iddiayı yine devlete bağlı Arapça yayın yapan El Alem'e dayandırarak yayınladı ancak söz konusu kanalda böyle bir iddiaya yer verilmediği görüldü.

AKLI PKK'LILARDAN ALMIŞLAR

Kurumun, terör örgütü PYD/PKK kaynaklarına dayanarak böyle bir iddiayı ortaya attığı değerlendirmesi yapılıyor.

Terör örgütü PKK'nın İran'daki kolu PJAK'ın geçen yıllarda bu ülkedeki güvenlik güçleriyle girdiği çatışmalarda çok sayıda İran askeri öldürülmüştü.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • mergen 07 Şubat 2018 21:30 böyle zamanlarda çok sözler edilir mollalar yine bilmeden konuşmuş haddi aşmıştır,komşu devlete yakışmayan beyan örgütten neler çektiklerini unutmuş olmalılar.

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