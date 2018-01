İran devlet televizyonundan Afrin skandalı!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütleri PKK/PYD ve DEAŞ unsurlarının Suriye'nin Afrinkentinden temizlenmesi amacıyla başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı" ile ilgili "İran yönetiminin resmi tutumuna rağmen" ülkenin resmi televizyon kanallarından Press TV'nin yayınladığı gerçek dışı haberve görüntülerle "kara propaganda çabaları" dikkati çekiyor.

İran Radyo Televizyon Kurumu'na (IRIB) bağlı İngilizce yayın yapan Press TV, "Zeytin Dalı Harekatı"nın başlamasından bu yana Türk makamları tarafından yapılan açıklamaların aksine uydurma haberlere ve görüntülere yer vererek resmi bir haber ajansına yakışmayan gayri ahlaki bir tutum sergiliyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ YPG YERİNE "SURİYE KÜRTLERİ" İFADESİNİ ÖZELLİKLE KULLANIYORLAR

Press TV, TSK'nın Afrin'deki terör örgütlerine yönelik başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı"nı "Suriye Kürtlerine saldırı" yalanıyla servis ediyor.

SOSYAL MEDYADAN DA ALGI OPERASYONU YÜRÜTÜYORLAR

Sözü edilen yayın kuruluşunun, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya hesaplarından TSK'nın askeri operasyonunda sivil insanları öldürdüğünü iddia eden 15 haber paylaşması dikkat çekiyor.

SAĞLIK MERKEZİNİN DUVARINDA ÖCALAN POSTERİ

Press TV, Twitter hesabından TSK'nın Afrin'de terör örgütleri PKK/PYD ve DEAŞ unsurlarına yönelik düzenlediği operasyon sırasında birçok sivilin yaralandığı ve evlerinin yıkıldığını iddia ederek "zaman ve mekanı bilinmeyen" onlarca görüntü yayınladı.

Bu görüntülerden birinde, askerler tarafından yaralanan bir kaç kişi, bir sağlık merkezine getiriliyor. Sağlık merkezinin duvarında Türkiye, İran, Irak ve Suriye'de binlerce sivilin ölümünden sorumlu olan terör örgütü PKK'nın sözde lideri Abdullah Öcalan'ın posterleri dikkati çekiyor.

TSK'NIN AÇIKLAMALARINI ÇARPITIYORLAR: "PYD" İFADESİNİ "KÜRT" DİYE TERCÜME EDİYORLAR

Press TV, TSK'nın 23 Ocak günü yayımladığı bildiride belirttiği "terör örgütü PKK/PYD" cümlesini ahlak ölçülerine uymaksızın tahrif ederek "Kürtler" olarak sunuyor.

TSK "Zeytin Dalı Harekatı"na dair 23 Ocak günü yayımladığı bildiride, "Şu ana kadar terör örgütleri PKK/PYD ve DEAŞ unsurlarından 260 kişinin öldürüldüğünü" ibaresini kullanırken Press TV bu açıklamayı, "TSK'nın operasyonunda 260 Kürt ve DEAŞ mensubu öldürülmüştür." anlamına gelen "At least 260 Kurds, Daeshis killed in Operation Olive Branch: Turkish military" şeklinde tercüme ediyorlar.

TÜRK MAKAMLARININ KRİTİK AÇIKLAMALARINI GÖRMEZDEN GELİYORLAR

Türkiye resmi makamları, cumhurbaşkanı, başbakanı ve ordu komutanları bir haftadır, Suriye'nin kuzeyindeki Arap, Türkmen, Kürt, Ezidi ve Hristiyan mazlum halkların hiçbirinin zarar görmemesi konusunda defalarca açıklamada bulunmalarına rağmen İran'da yayın yapan bazı medya kuruluşları, cahilce ya da kasıtlı olarak "terör örgütü PKK/PYD" yerine "Suriye Kürtleri" tabirini kullanmaya devam ediyor.

İran medyasının farkında olmadığı bir diğer konu, İran'ın batı kesiminde onlarca sivil ve askeri öldüren terör örgütü PKK/PYD'nın PEJAK'la olan organik ilişkisidir.

TÜRKİYE'NİN KÜRTLER VE BÖLGE HALKI HASASSİYETİ DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK CİNSTEN

Kürtlerin, özellikle de Suriye'nin kuzeyinde yaşayan halkların tüm hakları Türk makamları tarafından defalarca savunulmuş, Türkiye, terör örgütleri PKK/PYD ve DEAŞ unsurlarının zulmüne ve Esed rejiminin bombalı saldırılarına maruz kalan yüz binlerce Kürdü himaye etmiş, barındırmıştı.