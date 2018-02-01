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Irak'tan skandal Türkiye açıklaması: 'İşgal olarak görüyoruz!'

Irak'tan skandal Türkiye açıklaması: 'İşgal olarak görüyoruz!'

Irak'ın Rusya Büyükelçisi Haydar Hadi, Bağdat'ın Irak topraklarındaki Türk askeri varlığını işgal olarak gördüğünü söyledi.

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Eklenme Tarihi: 20-02-2018 19:09 - Güncelleme: 01-02-2018 01:13

Rusya'nın başkenti Moskova'da basın toplantısı düzenleyen Irak'ın Rusya Büyükelçisi Haydar Hadi, "Irak'taki, Türk askeri varlığını işgal olarak görüyoruz, bu konuda protesto notası gönderdik. Arap Birliği ülkeleri, gönderdiğimiz notayı destekledi" dedi.

"IRAK'TA ABD'Lİ UZMANLAR VAR": Sputnik'te yer alan habere göre Hadi, ABD'nin Irak topraklarındaki varlığını da yorumladı. Irak'ta ABD'li danışmanların ve uzmanların bulunduğunu kaydeden Hadi, Rusya ve Kanada'dan uzmanların bulunduğunun altını çizdi.

"SOÇİ'DEKİ KONGREYİ OLUMLU BULUYORUZ": Öte yandan Hadi, Soçi'de düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ni olumlu bulduklarını belirtti.

Rusya'nın Suriye toplumunun tüm katmanlarını ilk kez bir arada toplamayı başardığına dikkat çeken Hadi, "Bağdat, diyaloğu Suriye'de çözümün yegane yolu olarak görüyor. Suriye krizine siyasi çözüm bulunması için her türlü çabayı destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR15 YORUM

  • Misafir 21 Şubat 2018 01:54 Bu savaşın amacı ne? Bizim bu savaştan ne “menfaatimiz” var?

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