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Irak'tan flaş Sincar açıklaması

Irak'tan flaş Sincar açıklaması

Türkiye'nin Afrin'den sonra PKK'ya karşı operasyon için gündemine aldığı Sincar bölgesiyle ilgili Irak Merkezi Hükümeti'nden flaş bir açıklama geldi. PKK'nın varlığını sürdürdüğü bölgeye operasyon yapan Irak Hükümeti Sincar'a yerleştiğini açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 26-03-2018 15:08 - Güncelleme: 26-03-2018 15:08

Türkiye terör örgütü PKK ve uzantılarına yönelik Afrin'deki operasyonun ardından Sincar'ı işaret etmiş, Irak Hükümetine buradaki PKK varlığına son vermeleri için çağrı yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aksi durumda Türkiye'nin Sincar'a operasyon düzenleyeceğini ifade etmişti. Bu açıklamalar sonrası PKK'nın bölgeden çekileceği haberleri gelirken, Irak Hükümeti'nin Sincar'a bir operasyon düzenlediği belirtiliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu bilgiyi Bulgaristan ziyareti öncesi doğruladı. Bugün Irak hükümeti, Irak ordusunun Sincar'a yerleştiğini resmen açıkladı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • NYJ 26 Mart 2018 15:54 Daha Da Karışacak ortalık...............Kaç gündür dünyaya bağırıyo... - Reza Zarrab mahkemesinde düğmeye basıldı, Karar Nisan ayında!........

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