Irak'tan flaş Sincar açıklaması

Türkiye terör örgütü PKK ve uzantılarına yönelik Afrin'deki operasyonun ardından Sincar'ı işaret etmiş, Irak Hükümetine buradaki PKK varlığına son vermeleri için çağrı yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aksi durumda Türkiye'nin Sincar'a operasyon düzenleyeceğini ifade etmişti. Bu açıklamalar sonrası PKK'nın bölgeden çekileceği haberleri gelirken, Irak Hükümeti'nin Sincar'a bir operasyon düzenlediği belirtiliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu bilgiyi Bulgaristan ziyareti öncesi doğruladı. Bugün Irak hükümeti, Irak ordusunun Sincar'a yerleştiğini resmen açıkladı.