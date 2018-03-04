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Irak'ta Kürtler siyasetten çekiliyor

Irak'ta Kürtler siyasetten çekiliyor

Irak'ta Kürtler, 2018 yılı bütçesinin boykotlarına rağmen meclisten geçirilmesinin ardından Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı makamını bırakma ve siyasetten tümüyle çekilmeyi planlıyor.

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Eklenme Tarihi: 04-03-2018 00:39 - Güncelleme: 04-03-2018 00:39

Kürt Milletvekili Adil Nuri, Bağdat'ta bazı basın organlarına yaptığı açıklamada, "Kürtler olarak Bağdat'taki tüm siyasetten çekilme seçeneğini değerlendiriyoruz. Buna Cumhurbaşkanlığı makamıyla bakanlıkları bırakma da dahil." dedi.
 
Muhtemel çekilme planının boykotlarına rağmen geçirilen bütçenin yanı sıra birçok faktörün olduğunu savunan Nuri, "Ortaklarımız siyasetten çekilme dışında bize başka seçenek bırakmadı." ifadesini kullandı.

2018 BÜTÇESİ KÜRT VEKİLLER TARAFINDAN BOYKOT EDİLDİ

Irak'ta siyasi krize dönüşen, Erbil'in payının düşürüldüğü ve "kemer sıkma" içeren 2018 yılı bütçesi, Kürt milletvekillerinin boykotuna rağmen mecliste onaylandı.

BİRÇOK KEZ ERTELENMİŞTİ

Irak meclisinde farklı grupların paylarına itirazları nedeniyle birçok kez ertelenen oturumların ardından yapılan oylamada bütçe, oy çokluğuyla geçti.

Yaklaşık 104 trilyon dinar (88 milyar dolar) olarak belirlenen bütçede, 10 milyar dolar civarında açık bulunduğu belirtiliyor.

BÜTÇEDEN IKBY'YE AYRILAN PAY DÜŞÜRÜLDÜ

Söz konusu bütçede petrol satışı varil başına 46 dolar olarak hesaplanırken, günlük 250 bin varili Kerkük’ten olmak üzere 3,88 milyon varil petrol ihracatı yer alıyor.

Kürt milletvekilleri, önceki yılların aksine Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) ayrılan bütçe payının yüzde 17 değil, yüzde 12,6 olarak kararlaştırılmasından dolayı meclisin bütçe oturumlarını boykot etti.

Irak'ta daha önceki yıllarda yapılan bütçeler, daha çok özellikle Bağdat ve Erbil arasında yapılan siyasi ittifaklara göre şekilleniyordu. Söz konusu ittifaklar sonucu IKBY, bütçeden yüzde 17’lik gibi önemli bir pay alıyordu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 04 Mart 2018 03:53 oh ıyı oldu cekılın

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