Irak'ın kuzeyi ve Bitlis'e hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesi ile Bitlis kırsalına dün ve bugün düzenlenen hava harekatlarında eylem hazırlığındaki 8 terörist etkisiz hale getirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesi ile Bitlis kırsalına 11-12 Temmuz'da hava harekatları düzenlendi.
Harekatlar sonucu eylem hazırlığındaki 8 terörist etkisiz hale getirildi.
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