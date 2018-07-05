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Irak Türkiye'nin projelerinden rahatsız!

Irak Türkiye'nin projelerinden rahatsız!

İngiliz Financial Times gazetesinde yer alan haberde, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki baraj projelerinin Irak'ı kaygılandırdığı, Türkiye'nin ise komşusuna güvence vermeye çalıştığı ifade edildi. Iraklı çevre aktivistlerine göre Orta Doğu'da artan hava sıcaklıkları ve barajların yapımı Irak'ın suyunu olumsuz yönde etkileyecek.

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Eklenme Tarihi: 05-07-2018 09:13 - Güncelleme: 05-07-2018 09:13

Financial Times gazetesinde yer alan haberde Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki baraj projelerinin Irak'ı kaygılandırdığı belirtildi.

Konuyu tam sayfalık bir haberle ele alan gazete, hem Türkiye hem Irak tarafından yetkililer, yöre sakinleri ve aktivistlerle konuşmuş.

Haberde Türkiye'nin, Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında Fırat ve Dicle nehirleri üzerine toplam 22 baraj inşa etmeyi hedeflediği, Ilısu Barajı'nın yapımının tamamlandığı aktarılıyor.

FT'ye göre, hava şartları nedeniyle hali hazırda su sorunu yaşayan Irak, bu projeler nedeniyle suyla ilgili daha fazla olumsuzluk yaşayacağına dair kaygılanıyor.

Irak suyunun yüzde 80'i tarım için harcanıyor. Ülkenin nüfusunun üçte biri olan 37 milyon kişi de geçimini tarımdan sağlıyor.

'SICAKLIK VE BARAJLAR SUYU ETKİLEYECEK'
Gazete, Iraklı çevre aktivistlerinin, Orta Doğu'da artan hava sıcaklarının önümüzdeki yıllarda Irak'taki suyun durumunu olumsuz etkileyeceğini, barajların bu olumsuzluğu daha da artıracağını söylediğini aktarıyor.

FT, Türkiye'nin suyun Irak'la "eşit, makul ve en uygun şekilde" paylaşılacağını söylediğini, Irak Su Bakanı Hasan El-Cebani'ninse Ankara'yı, "suyu, üzerine pazarlık yapılan bir meta olarak kullanmakla" eleştirdiğini yazıyor.

'ÇÖZÜM MODERNİZASYONDA'
Gazete, konuyla ilgili iki ülke arasında görüşmeler yapıldığını, Ankara ve Bağdat'ın sorunun temelli çözümünü ise Irak'ın su sisteminin ve tarım yöntemlerinin modernleştirilmesinde gördükleri konusunda hem fikir olduklarını yazıyor.

Buna göre Irak'taki sulama kanalları damlama sulamaya çevrilmeli, çiftçiler ucuza ithal edilebilecek su temelli ürünler yerine farklı ürünlere yönelmeli.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • ss.sebo 05 Temmuz 2018 09:58 yıllardır terör örgütlerini destekleyerek Türkiye ye olmadık zararları verdiler. Şimdi de onlar kara kara düşünsünler bakalım.

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