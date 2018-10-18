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İntihar etmek isteyen otoparkçıyı eski sevgilisi kurtardı!

İntihar etmek isteyen otoparkçıyı eski sevgilisi kurtardı!

KARABÜK'te, otopark işleten 36 yaşındaki U.Y, yaklaşık 2 ay önce ayrıldığı sevgilisinin evinin önüne gelip, pazar yerinin çatısına bağladığı iple kendisini astı. U.Y., eski sevgilisi tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

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Eklenme Tarihi: 18-10-2018 05:00 - Güncelleme: 18-10-2018 05:00

Olay, Yenimahalle'de kurulan çarşamba pazarında geçen pazar günü akşam saatlerinde meydana geldi. U.Y., iddiaya göre 2 ay önce ayrıldığı eski sevgilisi S.K.Ç.'yi cep telefonuyla arayıp barışmak istediğini söyledi. Olumsuz yanıt alan U.Y., kadının evinin önüne geldi. Evinin balkonuna çıkan S.K.Ç.'ye "Bak şimdi seyret, ne oluyor" diye bağıran U.Y., daha sonra pazar yerinde park halindeki kamyonetin kasasına çıktı. Pazar yerinin çatısına bağladığı ipi boynuna geçiren U.Y., kendisini boşluğa bıraktı.KUCAKLARAYARAK İPTEN ALDI: Eski sevgilisini kurtarmak için koşarak evden çıkan S.K.Ç., kamyonetin yanına geldi. S.K.Ç., aracın kasasına çıktı ve U.Y.'yi kucaklayarak ipten kurtardı. Kadın ardından 112 Acil'i arayarak yardım istedi. U.Y. gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. U.Y.'nin hayati tehlikeyi atlattığı ve tedavisinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak : DHA

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