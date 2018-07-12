İnsülin direnci olanlar nasıl beslenmeli?

Ana öğünleri atlamamalı, özellikle de öğleden sonra duruma göre 1 veya 2 ara öğün yapmalıdır. Proteinden zengin beslenmelidir. Bol lifli ve tam tahıllı besinler tercih etmelidir. Sebze tüketimini arttırırken, meyve tüketimini kısıtlamalıdır. Meyve tüketirken yanında az yağlı proteinleri tüketerek kan şekerini dengeleyebilir. Şeker yerine, tarçın, karanfil, zerdeçal, kakule kullanırken, yağ tüketimini dengede tutarak kaliteli yağları kullanmalıdır. Son olarak , günlük mutlaka 2-3 litre su tüketmeli ve 10.000 adım atmalıdır.