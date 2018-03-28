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İnsan vücudunda yeni bir organ keşfedildi iddiası

İnsan vücudunda yeni bir organ keşfedildi iddiası

ABD'li araştırmacılar, insan vücudunda daha önce keşfedilmemiş bir organ bulduklarını iddia etti. ‘İnterstitiyum’ olarak adlandırılan organ, vücutta adeta bir "darbe emici" olarak görev yaparak dokuları koruyor.

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Eklenme Tarihi: 28-03-2018 15:05 - Güncelleme: 28-03-2018 15:05

İnsan vücudunda yeni bir organ keşfedildi. ABD'li bilim insanları, dokuların içinde bulunan sıvı dolu bölgelerin vücuttaki en büyük organ olduğunu savunuyor.

New York Üniversitesi uzmanları, mikroskop işlevi gören özel bir endoskopik kamera kullandı. Bağ dokunun içinde daha önce görülmemiş yapılarla karşılaştı. Araştırmacılar, "Bağ dokuya bakınca içinde küçük çatlaklar görürsünüz. Bunların hep hasar ya da esneme kalıntısı olduğunu düşündük ama aslında, gördüğümüz bambaşka bir şeydi" dedi.

HERKESİN GÖZLERİ ÖNÜNDE SAKLANIYORDU
Uzmanlar "onlarca yıldır herkesin gözleri önünde saklanıyordu" dedikleri organa "Interstitiyum" adını verdiler. İnsan vücudu büyük oranda sıvıdan meydana geliyor. Hücreler ve dokular arasını dolduran inters-tisyel sıvı da, tıp dünyası için yeni bir olgu değil.

AYRI BİR ORGAN
Ancak araştırmacılar, derinin altında ve organlar arasında bulunan, kan damarlarını, kasları, sindirim ve boşaltım sisteminini çevreleyen sıvı dolu bu ağın, aynı yapı ve işleve sahip olduğu için ayrı bir organ olduğunu söylüyor.

DARBELERDEN KORUYOR
"Şok emici" işlevi gören organın doku ve organları darbelerden koruduğu ifade ediliyor. Uzmanlar, 10 litre sıvıdan oluşan intestitiyum"un vücuttaki en büyük organ olduğunu söylüyor.

Kimi uzmanlarsa fikre karşı gelirken, araştırmanın insan vücudunun daha iyi anlaşılmasının yanı sıra kanserin yayılmasını engellemeye yardımcı olabileceği belirtiliyor.

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