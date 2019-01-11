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İnme nedir? İşte bilinmeyen inme çeşitleri...

İnme nedir? İşte bilinmeyen inme çeşitleri...

Vücudun bir bölümünde devinimin ve duyumun yok olmasına denilen inmenin çeşitleri nelerdir?

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Eklenme Tarihi: 11-01-2019 04:00 - Güncelleme: 11-01-2019 04:00

Fizyoterapist Merve Selen Akkurt, inme geçiren hastalar için ilk 6 ayın çok önemli olduğuna vurgu yaparak inme çeşitlerini açıkladı. İşte inme çeşitleri...

İskemik İnme: Beyin damarında oluşan pıhtı sonucu, beyne giden kan akımının azalması veya durması ile oluşur. İnmelerin % 85’i bu gruba girer. Yapılan bilimsel araştırmalara göre; geçici iskemik atak yaşayan her 3 kişiden birinde 1 yıl içinde yeni bir iskemik inme oluşmaktadır.

Hemorajik İnme: Beyin damarlarının yırtılması sonucu, beyin dokusu veya beyni çevreleyen zarlar içinde oluşan kanamanın neden olduğu inme türüdür.

(TIA) Geçici İskemik Atak: Beyindeki kan akımının geçici ve kısa süreli olarak kesilmesi sonucu oluşur. Gelecek bir inmenin habercisi olabildiği gibi, kalpte darlık veya pıhtı olan bir damarı da işaret edebilir. Oluşan bulguların en geç 24 saat içinde geçtiği bir durumdur. 

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