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İngiltere'den Facebook'a şok ceza!

İngiltere'den Facebook'a şok ceza!

İNGİLTERE Bilgi Komisyonu Ofisi, veri koruma yasasını ihlal etmesi nedeniyle sosyal paylaşım platformu Facebook'a 500 bin sterlin ceza verdi.

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Eklenme Tarihi: 11-07-2018 14:56 - Güncelleme: 11-07-2018 14:56

İngiltere’nin verilerin korunmasından sorumlu denetim kurumu ICO (İngiltere Bilgi Komisyonu Ofisi) sosyal paylaşım platformu Facebook’un veri paylaşım ihlalleri kapsamında 500 bin sterlin ödemesine karar verildiğini bildirdi. 

ICO’dan yapılan açıklamada merkezi Londra’da bulunan Cambridge Analytica ile müşterilerin verilerine ilişkin paylaşımda bulunan Facebook’un 1998 sayılı Veri Koruma Yasası’nı iki kez ihlal ettiği belirtildi.

Açıklamada, Cambridge Analytica ile bağı bulunan SCL Elections’a yönelik de adli soruşturma başlatılacağı bildirildi.

'FACEBOOK KİŞİSEL VERİLERİ KORUYAMIYOR'
Sosyal paylaşım sitesinin kullanıcılarına ait verileri koruyamadığı kaydedilen açıklamada, verilerin başkaları tarafından ne şekilde kullanıldığına dair şeffaflığı da sağlayamadığı kaydedildi. ICO Komisyoneri Elizabeth Denham, “Facebook, veri koruma yasası kapsamı tarafından öngörülen veri korumasını sağlamakta başarısız oldu. Cezalar ve adli incelemeler kötü oyuncuların cezalandırılması için. Fakat benim asıl amacım bir değişimi gerçekleştirmek ve insanların demokratik sistemimize olan güvenini yeniden tesis etmek.” değerlendirmesinde bulundu.

İngiliz The Guardian gazetesine değerlendirmede bulunan Facebook Gizlilikten Sorumlu Yönetici Erin Egan ise, “Daha önce de belirtiğimiz üzere Cambridge Analytica’ya ilişkin iddiaları incelemek ve 2015’te eyleme geçmek konusunda daha fazlasını yapmalıydık. Cambridge Analytica’ya ilişkin araştırmasında ICO ile yakın şekilde çalışmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

İngiltere Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanlığının sponsorluğundaki İngiltere Bilgi Komisyonu (ICO) mart ayında Facebook'taki kişisel verilerin usulsüz kullanımına ilişkin iddiaların detaylı incelenmesi amacıyla soruşturma başlatmıştı.

İngiliz Channel 4 haber kanalının yayımladığı gizli kamera çekimlerinde de şirketin bazı yöneticileri, internet ortamında siyasetçilerin itibarını sarsmak için "aşk tuzakları" hazırlanabileceğini ve rüşvet verilebileceğini söylerken görülmüştü.

Görüntülerde, Cambridge Analytica Üst Yöneticisi (CEO) Alexander Nix'in, şirketle dünya genelinde gizli şekilde seçim kampanyaları yürüttüklerini söylediği ortaya çıkmıştı. Hakkındaki iddiaların kamuoyuna taşınmasının ardından Nix görevden alınmıştı.

Facebook, konuya ilişkin, "verilerin usulüne uygun kullanılmadığıyla ilgili iddiaların gözden geçirileceğini", Cambridge Analytica'nın faaliyetlerinin incelenmesi için kendi dijital adli bilişim uzmanlarından oluşan bir ekibi görevlendirdiğini açıklamıştı.

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Kaynak : AA

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