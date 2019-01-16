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İngiltere'de May hükümeti güvenoyu almayı başardı!

İngiltere'de May hükümeti güvenoyu almayı başardı!

İngiltere Başbakanı Theresa May İngiliz Parlamentosu’nda düzenlenen güven oylamasını 19 oy farkla kazandı. Böylece İngiltere’de hükümetin düşürülerek erken seçime gidilme ihtimali kalmadı.

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Eklenme Tarihi: 16-01-2019 22:32 - Güncelleme: 16-01-2019 22:32

İngiltere Başbakanı Theresa May, ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin verdiği güvensizlik önergesiyle ilgili oylamada parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasından güven oyu aldı.

Oylamada 325 milletvekili güven oyu verirken, güvensizlik oyları 306'da kaldı.

İngiltere parlamentosu Brexit oylamasını reddetti!

İşçi Partisi May’in AB ile vardığı Brexit anlaşmasının dün parlamentoda 202’ye karşı 432 oyla reddedilmesinin ardından güvensizlik önergesi vermişti.

May’in sonraki aşamada Brexit konusunda hazırlayacağı 'B planını' pazartesi günü parlamentoya sunması bekleniyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 16 Ocak 2019 23:04 Çekilmeye karşı olan MAY İngiltere'sine destek veren Pence: IŞİD'in çirkin yüzünü yeniden göstermeyeceğinden emin olmak için bölgede kalacağız , mücadelenin içinde kalacağız" açıklamasında bulundu.

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