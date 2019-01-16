İngiltere'de May hükümeti güvenoyu almayı başardı!

Misafir 16 Ocak 2019 23:04 Çekilmeye karşı olan MAY İngiltere'sine destek veren Pence: IŞİD'in çirkin yüzünü yeniden göstermeyeceğinden emin olmak için bölgede kalacağız , mücadelenin içinde kalacağız" açıklamasında bulundu.