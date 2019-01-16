İngiltere'de May hükümeti güvenoyu almayı başardı!

İngiltere Başbakanı Theresa May, ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin verdiği güvensizlik önergesiyle ilgili oylamada parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasından güven oyu aldı.
Oylamada 325 milletvekili güven oyu verirken, güvensizlik oyları 306'da kaldı.
İngiltere parlamentosu Brexit oylamasını reddetti!
İşçi Partisi May’in AB ile vardığı Brexit anlaşmasının dün parlamentoda 202’ye karşı 432 oyla reddedilmesinin ardından güvensizlik önergesi vermişti.
May’in sonraki aşamada Brexit konusunda hazırlayacağı 'B planını' pazartesi günü parlamentoya sunması bekleniyor.
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