İngiltere Avrupa Birliği'nden çıkıyor tarih kesinleşti

İNGİLTERE'nin Avrupa Birliği'nden çıkış sürecinin öngören Brexit anlaşması ile başı belada olan Başbakan Theresa May, bugün birlikten çıkış ile ilgili önemli açıklama yaptı.

May, yaptığı açıklamada 'Avrupa Birliği'nden 29 Mart'ta ayrılacağız' dedi. Öte yandan May, 15 Ocak'ta Brexit anlaşmasını parlamentoda oylamaya sunacak.

İNGİLTERE'NİN AB'DEN AYRILMASI

İngiltere, AB'den ayrılma sürecini düzenleyen Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesine göre birlikten 29 Mart 2019'da ayrılmış olacak. Ancak bunun nasıl olacağı konusunda İngiltere'de muamma devam ediyor.

AB, tarafı ile anlaşma öngören Brexit yasası İngiliz parlamentosunda oylanması sırasında milletvekillerinin muhalefeti ile karşılaşmıştı.

Brexit ile May'in 6 bakanı istifa etmişti. Ayrıca Brexit'in ertelenmesi, bu konuda yeniden bir referanduma gidilmesi ve hatta bütünüyle iptali gibi seçenekler de masada bulunuyordu.