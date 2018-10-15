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İngiltere, Almanya ve Fransa'dan Kaşıkçı için ortak açıklama!

İngiltere, Almanya ve Fransa'dan Kaşıkçı için ortak açıklama!

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili üç Avrupa ülkesinden ortak açıklama geldi. İngiltere, Fransa ve Almanya dışişleri bakanları, olayla ilgili güvenilir soruşturma yürütülmesi çağrısı yaptı.

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Eklenme Tarihi: 14-10-2018 18:21 - Güncelleme: 15-10-2018 00:15

İNGİLTERE Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ve Alman mevkidaşı Heiko Maas, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili ortak yazılı açıklama yayımladı. İfade ve basın özgürlüğü ile gazetecilerin korunmasının İngiltere, Fransa ve Almanya için kilit önemde öncelikler olduğu belirtilen açıklamada, "2 Ekim'den bu yana ailesinin irtibatı kaybettiği Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması olayı aydınlatılmalıdır" denildi.

İngiltere, Almanya ve Fransa'nın, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in olayla ilgili dile getirdikleri kaygıları paylaştıklarına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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"Bu olayı son derece ciddiyetle ele alıyoruz. Gerçekte ne olup bittiğinin ortaya çıkarılması ve -varsa- Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasının sorumlularının teşhis edilmesi ve bunlardan hesap sorulmasını temin için inanılır bir soruşturmaya ihtiyaç var. Suudi Arabistan ve Türkiye'nin bu konuda ortak gayretlerini teşvik ediyoruz ve Suudi hükümetinin tam ve ayrıntılı bir cevap vermesini bekliyoruz. Bu mesajı doğrudan Suudi makamlarına da ilettik."

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve Batı medyasında Ortadoğu ile ilgili haberleriyle tanınan Kaşıkçı'dan, 2 Ekim'de resmi işlemler için ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamamıştı.

Kaşıkçı'nın kaybolmasının ardından kendisinin orada öldürüldüğü iddialarını yalanlayan Suudi yetkililer, Başkonsolosluktan çıktığını ve akıbetine ilişkin bir bilginin bulunmadığını savunuyor.

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Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan ve ismi açıklanmayan Suudi bir yetkilinin beyanına dayandırılan haberde, ekonomik yaptırımlar ve siyasi baskılar yoluyla yapılan tehditlerin kabul edilemeyeceği belirtildi. 

Habere göre Suudi yetkili, ülke ekonomisinin dünya ekonomisi üzerinde etkin ve hayati bir role sahip olduğunu söyledi.

Dünya ekonomisi etkilenmediği sürece kendi ekonomilerinin de olaylardan olumsuz etkilenmeyeceğini ifade eden yetkili, detay vermeksizin Suudi Arabistan'a yönelik herhangi bir uygulamaya fazlasıyla karşılık verileceğini kaydetti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • MiSaFiR 14 Ekim 2018 21:12 Bu olayda 2,5 taraf vardır. 1incisi Türkiye, 2ncisi Suudi Arabistan, 2.5'incisi ise ABD. Çünkü ABD sonradan vatandaşı olanların savunması için, karşısındaki rakibinin kim olduğuna göre davranıyor. Örnek: Mavi Marmara olayındaki Türk asıllı ABD vatandaşı için hiçbir girişimde bulunamadı; karşısındaki İsrail idi. Şimdi ise karşısına alabileceği zavallı MÜSLÜMAN bir Suudi Arabistan var! Burada temel amacımız şu olmalı: Her ne kadar şu sıralarda aramız iyi olmasa da Suudi Arabistan'ı dahi koruyarak İSLAM'ın EZDİRİLMEMESİ gerekir. Suudi Arabistan'ın cezalandırılması gerekiyor ise İslam Dünyası bunu kendi içerisinde yapmalıdır. Hele hele bu ülkelerin dışında bahsi geçen ve açıklamalar yapan diğer ülkelere de acilen ağızlarının payları verilmelidir. Çünkü bunlar ellerine geçen ilk fırsatta, İslam Dünyasını karıştırmak için her fesatlığı denemektedirler. DİKKAT!!!

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