İnce'yi liderliğe bu ekip hazırlıyor! Ağar ve Mumcu'yu da...

MUHARREM İnce cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetse de CHP'den daha fazla oy alınca "karşısına çıkmam" dediği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "çekil" çağrısı yaptı ve baskısını her geçen gün artırarak bu çağrısını tekrarlıyor. Hal böyle olunca İnce'nin kimlerle birlikte yürüdüğü de merak konusu oldu.

PERDE ARKASINDAN KAMPANYAYI ONLAR YÖNETTİ... CHP Genel başkanlık koltuğuna oturmak isteyen Muharrem İnce'ye cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde perde arkasında Prof. Dr. Ali Alp ve eski Yalova Valisi Doç. Dr. Yusuf Erbay’ın öncülük ettiği bir grup akademisyen destek sağlamıştı. İnce'nin sosyal medya çalışmalarını ise kendilerine "10 kat" diyen genç bir sosyal medya ekibi yürütmüştü.

DAHA ÖNCE MEHMET AĞAR VE ERKAN MUMCU İÇİN ÇALIŞTILAR... Muharrem İnce'ye cumhurbaşkanlığı kampanyası boyunca perde arkasından destek sağlayan Prof. Dr. Ali Alp ve Doç. Dr. Yusuf Erbay’ın öncülüğündeki ekip, daha önce de Mehmet Ağar ve Erkan Mumcu'nun parti liderliği sürecinde iki ismin perde arkasındaki destek ekibiydi.

SANKİ 'LİDER HAZIRLAMA' MİSYONLARI VAR... “Lider hazırlama” gibi bir misyonları olduğu konuşulan bu ekibin, CHP’deki mücadelesi sırasında Muharrem İnce’ye danışmanlık hizmeti vermeye devam ettikleri belirtiliyor. Seçim meydanlarında estirdikleri rüzgarı CHP delegeleri üzerinde estirip estiremeyecekleri de merak konusu.

MUMCU VE AĞAR İLK SEÇİMDE SİLİNMİŞLERDİ... Erkan Mumcu Anavatan Partisi, Mehmet Ağar ise Demokrat Parti lideri olarak görev yapmışlar ancak ilk seçimde aldıkları ağır yenilgi sonrasında siyaset sahnesinden çekilmişlerdi. Mehmet Ağar son seçimlerde oğlu Tolga Ağar'ın AK Parti Milletvekili adayı olmasıyla tekrar meydanlara inse de seçimin ardından yine ortalıktan çekilmişti.