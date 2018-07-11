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İnce, İBB Başkan adayı olacak mı?

İnce, İBB Başkan adayı olacak mı?

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Muharrem İnce, İBB Başkanlığına aday olacak mı" sorusuna, "Kılıçdaroğlu, İnce'ye 'adaysın' derse, hayır diyemez" diyerek yanıt verdi.

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Eklenme Tarihi: 11-07-2018 00:40 - Güncelleme: 11-07-2018 00:40

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay Muharrem İnce'nin İstanbul Belediye Başkanı adayı olup olmayacağı yönündeki soruya, "Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın İnce'ye İstanbul'a adaysın derse benim bildiğim Muharrem İnce 'Hayır, ben geçmişte Cumhurbaşkanı adayı idim, hep cumhurbaşkanı adayı kalacağım' diyemez, demez." yanıtını verdi.

Habertürk canlı yayınına katılan Altay, Muharrem İnce'nin İBB Başkan adaylığı ile ilgili iddialar için yaptığı açıklamada, "Malum bir kurultay talepleri var. Bu hafta bunun sonucunu göreceğiz. Örgütün iradesine ipotek koymak benim haddime değil. Sayın İnce çok iyi bir Cumhuriyet Halk Partili. Parti terbiyesi ile yetişmiştir. Şöyle bir şey olursa, kesin olursa demiyorum. Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın İnce'ye İstanbul'a adaysın. Benim bildiğim Muharrem İnce 'Hayır, ben geçmişte Cumhurbaşkanı adayı idim, hep cumhurbaşkanı adayı kalacağım' diyemez, demez. O parti terbiyesi ile yetiştiğini ben biliyorum. Ama İstanbul adaylığı için partinin gündeminde böyle bir şey yok. Olmaz mı? Olmaz diyemem." açıklamasında bulundu." dedi.

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