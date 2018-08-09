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İmar Barışı'ndan elde edilen kazanç açıklandı

İmar Barışı'ndan elde edilen kazanç açıklandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İmar Barışı'na 3 milyon 780 bin vatandaşımız müracaat etmiş, 1 milyar 350 milyon lira para ödenmiştir" dedi.

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Eklenme Tarihi: 09-08-2018 10:56 - Güncelleme: 09-08-2018 10:56

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İmar Barışı ile ilgili son rakamları açıkladı. Gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Kurum, "İmar Barışı'na 3 milyon 780 bin vatandaşımız müracaat etmiş, 1 milyar 350 milyon lira para ödenmiştir" dedi.

Ordu'daki sel felaketine de değinen Kurum, gerekli tedbirlerin alınacağını söyledi. 

''ÜSTÜMÜZE DÜŞENLERİ YERİNE GETİRECEĞİZ''
Bakanlık olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını belirten Bakan, "Üstümüze düşen neyse bu görevlerimizi zarar gören vatandaşlarımızın bu zarardan en az etkilenmesi noktasında üstümüze düşenleri hızlı bir şekilde yerine getireceğiz" diye konuştu.

CUMA GÜNÜ BÖLGEYE GİDİLECEK
Kurum, cuma günü de bakanlık ve bağlı kuruluşlarla bölgeye giderek hasar tespit sonrasında yapılacakları hızlı bir şekilde yapacaklarını bildirdi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR11 YORUM

  • Misafir 09 Ağustos 2018 12:07 herşeyin suyunu çıkarın bütün kötü işleri illegal olan izinsiz haydutça yapılan işleri legal yapın, dürüst vatandaşın yasalara uygunluğunu yerle yeksan edin bütün doğruları iyileri yıkın arsızı ursuzu haydutu düzenbazı haini koruyun yapılan budur

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