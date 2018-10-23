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İmar Barışı'nda fırsatçılar türedi! 30 bin TL isteyen de var

İmar Barışı'nda fırsatçılar türedi! 30 bin TL isteyen de var

İmar Barışı'na başvuru sırasında istenilen bilgilerde hata yapmak istemeyen ev sahipleri mimarlık şirketlerine başvururken ortaya yeni fırsatçılar da çıktı. Emlakçıların da bu işe girmesiyle birlikte 30 bin liraya varan ücretlerin talep edilmeye başlandığı ifade ediliyor.

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Eklenme Tarihi: 23-10-2018 09:31 - Güncelleme: 23-10-2018 09:31

Binaların tapu alabilmesi için önemli bir fırsat sunan İmar Barışı, bazı fırsatçıları da ortaya çıkardı. İmar Barışı'na e-devlet üzerinden başvuru yaparken istenilen alan değeri, metrekare, aykırılık gibi bilgileri bilmeyenler mimarlık ve müteahhitlik şirketlerine yardım almak için başvuruyor.

Fırsatçılar türedi
Çünkü yanlış beyan tespit edildiğinde alınan belge iptal oluyor. Ancak bu işi de fırsatçılığa çevirip, çok yüksek fiyatlar isteyen mimarlık ve müteahhitlik firmaları türedi.

Gazete Vatan'ın haberine göre; Hatta emlakçılar bile bu işi yapmaya başladı. Yapı Kayıt Belgesi alabilmek için ilk etapta gerekli olmayan proje çizimlerini yapıp 15 bin hatta 30 bin lira isteyenler de var. Oysa ki Yapı Kayıt Belgesi almak için süreci yürüten firmalar daire başı 200-300 lira gibi bedellerle bu işlemleri yapıyor. Tapu işlemleri de dahil edildiğinde hizmet bedeli daire başı yalnızca 2-3 bin lira oluyor.

Belge mi tapu mu?
İmar Barışı, yapılacak işlemler açısından iki etaba ayrılıyor. İlk etap, başvuru sürecinden ödemenin yapılıp Yapı Kayıt Belgesi almak olarak değerlendirilebilir. İkinci etap ise Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra binanın tapusunu almaya kadar işleyen süreç olarak ifade edilebilir.

İlk etapta başvuru esnasında ada ve parsel bilgileri, inşaat alanı, konutların ve işyerlerinin ayrı ayrı alanları, yapıdaki konut ve işyeri sayısı, yapının bulunduğu arsanın alanı, arsa/arazinin emlak vergi birim değeri, yapı sınıfı, imar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi gibi bilgilere sahip olunması gerekiyor.Bu bilgilerle başvuru ve ödeme yaptıktan sonra Yapı Kayıt Belgesi alınabiliyor. Bu bilgilerde hata yapmak ve belgesinin iptal edilmesini istemeyenler mühendislik ve mimarlık firmalarından destek almayı tercih ediyor.

Ancak bu firmalardan bazıları, Yapı Kayıt Belgesi alınırken gerekli olmayan proje çizimlerini de yaparak çok yüksek rakamlar talep ediyor.Yapı Kayıt Belgesi'ni aldıktan sonra tapu işlemlerini bile çözmüyor.
Proje çizimleri, Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra tapuya giden ikinci etapta gerekli oluyor.Belgesini alanların önce iskanlı tapu için bina projesini hazırlatması gerekiyor. Ardından bina zemin tespit tutanağının onaylatılması ve belediyeden ‘iskan olur' yazısı alınması gerekiyor. Tüm bu bilgiler tapuya teslim edildikten sonra iskan tapu bedeli hesaplanıyor ve belgeye yapılan ödemenin dışında yeni bir tapu bedeli daha ödeniyor. Son olarak iskanlı tapu çıkarılıyor.

Bakanlık uyardı: Teminat isteyin
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, vatandaşın kolayca başvurabilmesi için e-devlet üzerinden uygulama yaptıklarını ancak bu tür mühendislik firmalarına başvurmayı kişilerin tercihlerine bıraktıklarını söyledi. Yetkililer, bu firmalarla çalışan vatandaşların dikkatli olmasını gerektiğini belirterek, "Yanlış bilgilerle başvuru yapma ihtimali de var. Bu firmalardan doğru başvuru yapılacağına dair teminat alınmalı" tavsiyesini yapıyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 23 Ekim 2018 09:48 İmar affı denilen şey zaten bir saçmalık! Vergi affında olduğu gibi;namuslu vatandaşları "aptal-salak vatandaş" kategorisine alıp,namussuz-şerefsiz vatandaşları mükafatlandırma affı bunun gerçek adı!Hadi böyle bir yanlışın içindesin...Çıldırmamak elde değil!Devlet niçin kanunları sertleştirmiyor...Yolsuzluk yapan ev,dükkan ya da bahçe sahibini,mühendisi,müteahhidi,belediye ve tapu görevlisini takip etmek çok mu zor? Niçin ifşa etmiyorsun,tutuklamıyorsun,en az 50.000 lira para cezasına çarptırmıyorsun...Bu devlet iflah olmaz!İşte rüşvetle,sahtekarlıkla çarkları bozulan bir devlet böyle batar!

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