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İkinci el otomobil alanlar dikkat! Artık zorunlu oluyor

İkinci el otomobil alanlar dikkat! Artık zorunlu oluyor

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle ikinci el motorlu kara taşıtlarıyla ilgili farklı kararlar var. Ekspertiz zorunluluğu ile tüketicinin tüm endişeleri azalacak.

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Eklenme Tarihi: 13-03-2018 14:02 - Güncelleme: 13-03-2018 14:02

Yeni tasarıyla birlikte hayatımıza giren 2.el ekspertiz zorunluluğu tüketicinin endişelerini azaltmaya yönelik bir düzenleme getiriyor. İkinci el otomobil satışlarında kilometre düşürme, aracın hasarını gizleyerek satma gibi nedenlerle tüketicilerin yaşadığı zorluklara bir takım yenilikler getiriliyor. Bu sıkıntıları gidermek amaçlı otomotiv sektörüne yönelik yeni bir kanun tasarısı hayatımıza adım attı.

YENİ BİR KANUN HAZIRLANDI
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, ikinci el araç satışları için yeni bir kanun hazırlandı. Taslağa göre, ikinci el taşıt ticaretinin yalnızca bu işle ilgilenen tacirler ile esnaf ve sanatkârlar tarafından yapılması hedefleniyor.

EKSPERTİZ RAPORU ZORUNLU OLUYOR
İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticaretini düzenleyen yönetmelik Resmi Gazete ’de yayımlandı.

Yapılan yeni düzenleme, “Bilindiği gibi ekspertiz yapan firmaların çoğalması nedeniyle tüketiciler talep ettikleri takdirde ücretlerini kendileri karşılamak kaydıyla ekspertiz raporu alabiliyorlardı. Yönetmelik ekspertiz raporunu hem zorunlu hale getiriyor hem de bunun mali yükümlülüğünü satıcı firmaya veriyor. Ayrıca ekspertiz raporunun satıştan hemen önce düzenlenmesi de hüküm altına alınıyor. Tabi, bu zorunluluk sekiz yaşın altındaki ve 160000 kilometreye ulaşmamış araçlar için geçerli, bu sınırın üzerindeki araçlar müstesna tutulmuş.

Ekspertiz Raporu düzenleyecek firmalara da çeki düzen veriliyor. Her önüne gelen iş yeri bu raporu veremeyecek. Bu hizmeti vermek isteyen firmalar Türk Standartları Enstitüsüne başvurarak yeterli olduklarını belgeleyecekler. Yeterli olan firmalara ‘TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi’ verilecek ve tüketiciler bu güvenli yerlerden hizmet almış olacaklar.” dedi.

İKİNCİ EL İÇİN AYRINTILAR AÇIKLANDI
Bakanlığın yönetmelikte önemle durduğu ayrıntılar; Ekspertiz raporunun ücreti, satış işleminin alıcıdan kaynaklanan bir nedenle gerçekleşmemesi durumunda alıcı, diğer hallerde yetki belgesine sahip işletme tarafından ödenir.

Ekspertiz raporunda ikinci el motorlu kara taşıtının özellikleri, arıza ve hasar durumu ile kilometre bilgilerine yer verilir.

Yetki belgesine sahip işletme tarafından ikinci el motorlu kara taşıtı satışından hemen önce uzman incelemesi raporu alınır ve raporun bir nüshası satış esnasında alıcıya teslim edilir.

Ekspertiz raporu, Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenen standarda göre verilen TSE hizmet yeterlilik belgesi bulunan işletmeler tarafından düzenlenir.

Ekspertiz raporunu düzenleyenler rapordaki bilgilerin gerçek durumu yansıtmamasından sorumludur.

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