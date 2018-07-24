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İki yeni başkanlık daha kuruldu TRT kime bağlandı?

İki yeni başkanlık daha kuruldu TRT kime bağlandı?

İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İletişim Başkanlığı adında iki yeni başkanlık daha kuruldu. Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle de RTÜK, Kültür ve Turizm Bakanlığıyla, TRT ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığıyla ilgilendirildi.

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Eklenme Tarihi: 24-07-2018 09:40 - Güncelleme: 24-07-2018 10:18

CUMHURBAŞKANLIĞI iki kararname daha yayınladı ve Cumhurbaşkanlığı bünyesinde iki ayrı başkanlık daha kuruldu. Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İletişim Başkanlığı'nın kurulduğuna dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Yine Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle de RTÜK, Kültür ve Turizm Bakanlığıyla, TRT ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığıyla ilgilendirildi.

İletişim Başkanlığı kurulmadan önce, başkanlık görevine Sabah, ATV ve A Haber gibi yayın kuruluşlarını bünyesinde barındıran Turkuvaz Medya Grubu'nun Kurumsal İletişim Direktörü Fecir Alptekin'in getirileceği öne sürülmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk yurt dışı seyahatinde gazetecilere bu başkanlığın başına bir kadın yöneticinin getirileceğini açıklamış ancak isim vermekten kaçınmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismini vermediği kadın yöneticinin Fecir Alptekin olduğu ortaya çıkmıştı. Bunun ardından Fecir Alptekin tüm sosyal medya hesaplarını kapattı.

Fecir Alptekin 10 yılı aşkın süredir Turkuvaz Medya Grubu'nda yöneticilik yapıyor...

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NIN GÖREVİ NE OLACAK?... 14 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Cumhurbaşkanlığına bağlı genel bütçeli İletişim Başkanlığının kurulmasını öngörüyor. Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen temel ilke, hedef ve amaçlar çerçevesinde Başkanlığın görevleri şöyle sıralandı:
- Devletin tanıtma siyasetinin ve tanıtma ile ilgili alanlarda Cumhurbaşkanınca belirlenecek stratejileri tespitine yardımcı olmak.
- Tanıtma Fonu’na ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
- Kamuoyunun doğru bilgiyle aydınlatılması için bilgi akışını sağlamak. Türkiye hakkındaki propaganda faaliyetlerini takip etmek, değerlendirmek ve bunlara karşı sorumlu kamu kuruluşları ile işbirliği yapmak, gerekli tedbirleri almak.
- Basınla ilişkilerin düzenlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
- Başkanlığın görev alanıyla ilgili süreli ve süresiz yayınları planlayıp yayımlamak veya yayımlatmak.
- Basın yayın kuruluşu mensuplarına basın kartı düzenlemek, Basın Kartı Komisyonunun sekreterya faaliyetlerini yürütmek.
- Basın yayın alanına yönelik yerli ve yabancı basın mensupları için mesleki eğitimler düzenlemek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi'nin başına Fecir Alptekin geliyor!

 8 HİZMET BİRİMİNDEN OLUŞACAK... Başkanlık, Kamu Diplomasi Dairesi Başkanlığı, Basın ve Yayın Dairesi Başkanlığı, Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Tercüme Dairesi Başkanlığı, Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği 8 hizmet biriminden oluşacak.

TRT VE RTÜK GENELGESİ... Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Kültür ve Turizm Bakanlığıyla; Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığıyla ilgilendirildi. "Bakanlıklara Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile İlgili 2018/2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.  Buna göre RTÜK, Kültür ve Turizm Bakanlığıyla; TRT ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığıyla ilgilendirildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 24 Temmuz 2018 10:58 Amerika Parlamentosu bütün partileri yeter Dedi!____________ Bir NATO üyesi ülke, Demokratik Hukuk Devleti olmaktan Vazgeçemez!.

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