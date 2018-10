İki terörist böyle öldürüldü! Askerler arasındaki diyaloglara dikkat...

ÖNCEKİ gün Kömür beldesinde Adıyaman Jandarma Komutanlığı ekiplerince istihbarı çalışmalar neticesinde izi bulunan 4 kişilik terörist grup, belde kırsalında kıstırıldı. O anlar askerler tarafından an be an kaydedilirken, askerler arasındaki diyaloglar dikkat çekti.

Köşeye sıkıştırılan teröristlerle girilen çatışmada Terörist Listesinde Gri Kategorisinde yer alan Adıyaman'ın Çelikhan ilçe nüfusuna kayıtlı Zülfikar kod adlı Yusuf Tunç ile Adıyaman’ın Gerger ilçe nüfusuna kayıtlı Sorej Semsur kod adlı Murat Özdemir ölü olarak ele geçirilmişti.

Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi cep telefonları tarafından kaydedildi. Kaydedilen videoda kahraman askerlerin titiz ve dikkatli bir şekilde teröristlere yaklaştığı gözlerden kaçmadı.