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'İK’da astroloji' tezi sosyal medyada tepki çekti!

'İK’da astroloji' tezi sosyal medyada tepki çekti!

İnsan kaynakları yönetiminde burçların kullanılması konusunda yazılan doktora tezi sosyal medyada tepki topladı. Makaleden çıkmayan sonuçların çıkmış gibi gösterildiği vurgulanan tez, kaynak gösterme hataları ve akademik dili nedeniyle tartışıldı. Tezin bu hatalarla nasıl kabul edildiği de sorulan sorular arasında yer aldı.

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Eklenme Tarihi: 09-01-2018 19:45 - Güncelleme: 09-01-2018 19:45

ISPARTA Süleyman Demirel Üniversitesi’nden Dr. Adeviye Erdoğan tarafından yazılan ve danışmanlığını aynı üniversiteden Doç. Dr. Ömer Kürşad Tüfekçi’nin yaptığı ‘İnsan Kaynakları Yönetiminde Yeni bir Yaklaşım: Burçlara Yönelik Tutumun Ölçülmesi’ başlık tez başta Twitter olmak üzere sosyal medyada tepki topladı.

Özellikle sonuç bölümünde yer alan, “Araştırma sonucunda bugün birçok iş yerinde insan kaynakları yönetiminin tüm aşamalarında burçların da göz önünde bulundurulmasının faydalı olacağı” değerlendirmesi dikkat çekti.

Sosyal medyada sonuç bölümündeki değerlendirmenin araştırmadaki bulgulardan çıkarılamayacağı ve tezde ortaya konulan bulgularla uyuşmadığı vurgulandı. 

"KAYNAK GÖSTERİLEN İSİMLER DOĞRU DEĞİL"

Sosyal medyada teze ayrıca kaynak gösterilen isimlerin çalışmalarının da yanlış ele alındığı eleştirileri de gelirken, buna ek olarak akademik dil ve mantık hatalarına da dikkat çekildi. Doktora tezinin bu hatalarla hakem heyetinden nasıl geçtiği ve danışman Doç. Dr. Ömer Kürşad Tüfekçi’nin neden öğrencisini uyarmadığı da sorulan sorular arasında yer aldı.

İşte öne çıkan bazı yorumlar:

Tevfik Uyar: Bakın konunun astroloji olmasını bir kenara bıraktım. Bu makalede (tezde):

1. Başka insanların çalışmalarını etik dışı biçimde manipüle ederek aktarmak

2. Çalışmadan türetilemeyen sonuçlar çıkarmak

3. Astronomi bilimiyle çelişen iddialarda bulunmak söz konusu. Nasıl geçer bu tez?

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