İhraç edilen 'Kıbrıs gazisi'ne mezarda iade-i itibar yapıldı

15 TEMMUZ darbe girişimi sonrası ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) kararnamesi ile ihraç edilen, 11 Aralık 2017'de hayatını 'er' olarak kaybeden 'Kıbrıs gazisi' Albay İsmail Gül'e mezarda iade-i itibar yapıldı. Albay İsmail Gül, emekli olmasının üzerinden 20 yıl sonra, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararname (KHK) ile 'terör örgütü ile ilişkisi olduğu' iddia edilerek ihraç edildi.

OĞLU'NUN BYLOCK KAYDI GEREKÇE GÖSTERİLDİ... İsmail Gül’ün ihracına sebep olarak diş hekimi oğlu Ahmet Gül’ün telefonunda ByLock yazılımı olması gösterildi. Ancak kısa süre sonra Ahmet Gül’ün FETÖ’nün soruşturmaları sulandırmak için kullandığı ifade edilen ‘Mor Beyin’ kumpası mağduru olduğu anlaşıldı.

'KIBRIS'TAN GELDİĞİNDE BİLE YÜZÜNÜ BÖYLE GÖRMEMİŞTİM'... Gül, bu sırada hastalanarak hayatını kaybetti. Gül'e son çıkan KHK ile iade-i itibar yapıldı. Hürriyet'ten Eyüp Serbest'in haberine göre, Gül’ün 47 yıllık eşi Sevinç Gül yaşadıklarını şöyle anlattı: “O yaz güzel geçiyordu. Denize giriyor, çıkıyordu. Bir gece yarısı yakın bir akrabamız arayıp listeyi haber verdi. Eşimin yüzünün ne hale geldiğini anlatamam. Kıbrıs’tan geldiğinde bile yüzünü böyle görmemiştim. Büyük bir hata yapılmıştı. Bu hata ölümüne sebep oldu. Muhteşem bir insandı. Ailesine ve devletine çok bağlıydı. Bu olaydan sonra rahatsızlandı. Benim de bacak damarlarım tıkandı. 20 gün hastanede yattım. Er olarak gömüldüğü mezarda albay oldu. Çok büyük yanlışlık yapıldı.”