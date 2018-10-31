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İğrenç olay! Araçların camlarını meğer idrarı ile siliyormuş!

İğrenç olay! Araçların camlarını meğer idrarı ile siliyormuş!

30 yaşındaki Tanju Ç’nin idrarını doldurduğu şişe ile araçların camını silip zorla para istemesi duyanları şok etti.

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Eklenme Tarihi: 31-10-2018 12:44 - Güncelleme: 31-10-2018 12:44

KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü, geçen hafta, kırmızı ışıkta bekleyen araçların camlarını silip, para isteyen kişiler hakkında, şikayet olması halinde gasptan işlem yapılacağını duyurdu. Bunun üzerinde polis ekipleri kent merkezindeki kavşak ve trafik ışıklarında sıkı denetim başlattı.

DENETİM SIKLAŞTI
Dün saat 22.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Kartal kavşağında Tanju Ç. ve 11 yaşındaki kardeşi Y.Ç.'nin kırmızı ışıkta bekleyen araçların camlarını zorla temizlemeye çalışıp, sürücülerden para istediklerini belirlendi.

KAMERALA YAKALANDI
Mobese kameralarına yansıyan görüntülerde, Tanju Ç.'nin, idrarını bir şişeye yaptığı, ardından da bununla araçların camlarını sildiği ve sürücülerden para aldığı görüldü. Harekete geçen ekipler iki kardeşi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

GÖZALTINLA ALINDI….
Tanju Ç.'nin üzerinden, içine idrarını yaptığı şişe ve cam silici çıktı. Kardeşi Y.Ç.'nin üzerinde ise 50 santim uzunluğunda 'Rambo' da denilen bıçak ele geçirildi. Tanju Ç.'nin bıçağı, polisleri görünce kardeşine verdiği ortaya çıktı. İki şüpheli, işlemlerinin ardından gaspa teşebbüs suçlamasıyla adliyeye sevk edilecek.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 31 Ekim 2018 13:10 Allah belanı yaa.........

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