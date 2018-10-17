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İğrenç baba öz kızına tecavüz etti!

İğrenç baba öz kızına tecavüz etti!

KKTC'de meydana gelen olayda tecavüze uğradığı iddiasıyla polis ekiplerince hastaneye götürülen kız hakkında başlatılan soruşturmada baba H.D'nin iğrenç olayı itiraf ettiği ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 17-10-2018 12:11 - Güncelleme: 17-10-2018 14:40

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'nın Alayköy kasabasında kan donduran bir olay yaşandı. 17 yaşındaki bir kız, tecavüze uğradığı iddiasıyla polis ekiplerince hastaneye götürüldü.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde doktor kontrolünden geçirilen kıza hastanede yapılan muayenede, babasının tecavüz ettiği tespit edildi.

KKTC Polis Basın Subaylığı da babanın öz kızına tecavüz ettiği doğrularken KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının da konuyla ilgili devreye girdiği kaydedildi.

İĞRENÇLİĞİNİ İTİRAF ETTİ
Tutuklanan H.D bugün mahkeme karşısına çıktı. H.D, 17 yaşındaki öz kızına 2016-2018 yılları arasında tecavüz ettiğini itiraf etti. Zanlının bugün mahkemeye çıkarılıp tutuklandı. 

YAPTIĞI PAYLAŞIMA BAK... Öte yandan Hüsnü D.'nin, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından 9 Ekim günü, 'Mükemmel bir hayatım yok belki ama bana sımsıkı sarılan sevgiyle bakan evlatlarım var, yetmez mi' paylaşımında bulunduğu görüldü.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Ramazan 17 Ekim 2018 14:16 Tek kelime ile iğrenç bir olay. Böyle baba olmaz olsun. Baba pislik biri olduktan sonra Küçücük kız kime güvenecek. Baba denen mahlukata yazıklar olsun. İDAM Şart.

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