  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

İflah olmaz alkollü sürücü için ibretlik ceza

İflah olmaz alkollü sürücü için ibretlik ceza

BURDUR'da, yapılan testte 3.37 promil alkollü olduğu belirlenen Mustafa Şenol'un (37) kullandığı otomobil, kontrolden çıkıp, evin bahçesindeki ağacı çarparak, devirdi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 02-02-2018 14:16 - Güncelleme: 02-02-2018 14:16

'Alkollü araç kullanmak'tan 1 gün önce de hakkında işlem yapılan Şenol'un ehliyetine, 2050 yılına kadar el konuldu. Kaza, dün saat 17.00 sıralarında, Burdur- Tefenni yolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Hafriyat işi yapan Mustafa Şenol yönetimindeki 06 FK 6882 plakalı otomobil, Kuruçay köyü mevkisinde kontrolden çıkarak, Aliihsan Sezgin'e ait evin bahçesine savruldu.

Bahçede aracıyla çarptığı ağacın kökünden sökülmesine neden olan sürücü, müstakil evin balkonuna çarparak, durabildi. Kazada, çeşitli yerlerinden yaralanan Mustafa Şenol için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Şenol, ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Şenol, ilk tedavisinin ardından Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Ev sahibi Aliihsan Sezgin, kaza sırasında evde olduğunu belirterek, "Evde oturuyorduk. Gürültü üzerine dışarı çıkıp, baktığımızda bahçedeki otomobili gördük. Hemen 112'yi aradık" dedi.

1 GÜN ÖNCE 'ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAK'TAN İŞLEM YAPILMIŞ
Öte yandan yapılan testte Mustafa Şenol'un 3.37 promil alkollü olduğu belirlendi. Daha önce hakkında 'alkollü araç kullanmak'tan 5 kez işlem yapıldığı ve ehliyetine el konulduğu tespit edilen Şenol'un, kazadan 1 gün önce aracı alkollü ve ehliyetsiz olarak kullandığı, bu nedenle hakkında işlem yapıldığı, aracın ise babasına teslim edildiği saptandı.

EHLİYETİNE 2050 YILINA KADAR EL KONULDU
'Karayolları Trafik Kanunu'nun 48-5 Maddesi gereğince, hakkında 'alkollü araç kullanmak'tan işlem yapılan, 2018 TL ceza yazılan Mustafa Şenol'un ehliyetine de 2050 yılına kadar el konuldu. Mustafa Şenol hakkında, 'alkollü araç kullanmak'tan şu ana kadar toplam 35 bin TL ceza yazıldığı kaydedildi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN İflah olmaz alkollü sürücü için ibretlik ceza haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 02 Şubat 2018 14:21 Hapis cezası vermedikten sonra işe yaramaz cezalar

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat