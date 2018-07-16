İçişleri Bakanlığı memur alımı başvurusu formu-1117 personel alım ilanı

İçişleri Bakanlığı personel alım başvuruları bugün başlıyor. Peki İçişleri bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl ve nereden yapılacak. En önemlisi kimler İçişleri Bakanlığı memur alımına başvurabilecek, şartlar ne olacak? Öncelikle nüfus müdürlüğü bölümüne 1117 büro personeli olacak olan İçişleri Bakanlığı adaylarda KPSS sınavından 60 puan şartı arayacak. Daha sonra adayların yaşının 18'den küçük ve 35'ten büyük olmamasına bakılacak. İşte İçişleri bakanlığı personel alımı ilanı ve başvuru yapma sayfası...

İçişleri personel alımı başvuruları başlıyor. Devlet Personel Başkanlığı ve Bakanlık tarafından yayımlanan başvuru kılavuzuna göre başvurular 16 Temmuz Pazartesi günü itibariyle başlayacak. Bu kapsamda valiliklere, kaymakamlıklara ve il, ilçe nüfusu müdürlüklerine personel alımı yapılacak. 1117 büro personeli istihdam edilecek. İçişleri Bakanlığı personel alımı, sözleşmeli personel statüsünde yapılacak.

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YAŞ ŞARTI: Yaş şartı 35 olarak ilanda belirtildi. Buna göre 1 Ocak 1982 ve sonrasındaki bir tarihte doğan, 18 yaşından büyük adayların başvuruları geçerli sayılacak. KPSS şartı 60 olacak. Adayların önlisans ya da lisans mezunu olma durumlarına göre KPSS puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekiyor.İçişleri Bakanlığı memur alımı için önlisans ve lisans mezunu büro personeli alınacak. Adaylarda herhangi bir bölümden önlisans ya da lisans mezunu olmak şartı aranacak. Bir bölüm şartı bulunmuyor. Önlisans mezunları için 957, lisans mezunları için ise 160 kadro belirtiliyor.İçişleri Bakanlığı başvuru için internet adresinde gün içerisinde 4/B Sözleşmeli Büro Personeli Giriş Sınavı İş Talep Formunu açacak