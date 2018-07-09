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İçişleri Bakanlığı duyurdu! 40 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 40 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, son bir haftada düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 40 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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Eklenme Tarihi: 09-07-2018 10:26 - Güncelleme: 09-07-2018 10:26

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; son 1 haftada yurtiçinde yapılan operasyonlarda, aralarında terörden arananlar listesinin yeşil kategorisinde yer alan Serdar kod adlı Serkan Tan'ın da bulunduğu 40 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2-9 Temmuz 2018 tarihleri arasında Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca bin 985 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen bin 027 terör (PKK/KCK 88, aşırı sol 3, DEAŞ 51, FETÖ/PDY 885), 3 bin 267 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 47 düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 341 kişi gözaltına alındı.

40 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Operasyonlarda, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'ndeki yeşil kategoride aranan "Serdar" kod adlı Serkan Tan'ın da arasında bulunduğu 40 (25 ölü, 2 sağ, 13 teslim) terörist etkisiz hale getirildi. Yapılan operaslonlar neticesinde Tunceli'de 5, Hakkari'de 1 olmak üzere 6 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirildi. 20’si ağır ve uzun namlulu (1 makineli tüfek, 1 kanas, 3 roketatar, 5 M-16, 10 Kalaşnikov/Piyade Tüfeği) toplam 28 silah, 23 adet el bombası,bin 197 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi. 365 kilogram patlayıcı madde, 3 adet el yapımı patlayıcı/mayın imha edildi.

UYUŞTURU SUÇU
Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2 bin 507 operasyonda; 562 kilogram esrar, 73 kilogram eroin, 8 kilogram kokain, 4,6 kilogram Afyon sakızı, 3,2 kilogram sentetik kannabinoid, 4,7 kilogram metamfetamin, 9 bin 344 adet ectasy, 62 bin 416 adet captagon, 2 bin 431 adet sentetik ecza,1 milyon 53 bin 550 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca 197 bin 364 paket kaçak sigara, 41 bin 91 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında 3 bin 267 kişi gözaltına alındı.

Sokak satıcılarına yönelik; okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 540 şüpheli gözaltına alındı. 129 kilogram esrar, 0,5 kilogram eroin, 0,2 kilogram kokain, 3,2 kilogram sentetik kannabinoid, 0,3 kilogram metamfetamin, 7 bin 21 adet ectasy, 93 adet captagon, 2 bin 287 adet sentetik ecza, 2 bin 337 kök kenevir ve 31 adet tabanca/tüfek ele geçirildi.

Kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanması ve süratle adalete teslim edilmelerinin sağlanması amacıyla Türkiye genelinde 4 Temmuz’da 6 bin 832 personelin katılımıyla “Aranan Şahısların Yakalanmasına Yönelik Operasyon” gerçekleştirildi. Uygulamada bin 314 şahıs yakalandı. Genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, yerli ve yabancı ziyaretçilerin huzurlu ve güvenli bir şekilde tatil ve alışverişlerini yapabilmeleri, seyahat edebilmeleri amacıyla 34 ilde 7 Temmuz’da 18 bin 704 personelin katılımıyla “Turizm Uygulaması” gerçekleştirildi. Uygulamada 254 bin 217 şahıs, 60 bin 916 araç ve 11 bin 117 umuma açık işyeri kontrol edildi, aranan 517 şahıs yakalandı, 214 araca işlem yapıldı. Ayrıca toplam 520 bin 640 TL para cezası uygulandı.

SİBER SUÇLAR
Siber suçlarla mücadele kapsamında, terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 514 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldı, tespit edilen 313 kişi hakkında yasal işlem uygulandı.

3 BİN KÜSÜR GÖÇMEN SINIRDA YAKALANDI
Düzensiz göçle mücadelede 407’si denizlerde olmak üzere toplam 3 bin 673 düzensiz göçmen yakalandı, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 47 organizatör gözaltına alındı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 09 Temmuz 2018 10:31 Tren kazasının olduğu hattı yenileyen şirket: Unitek İnşaat...Unitek İnşaat'ın kamu ihalelerinin tescilli AKP'li firmalarından olduğu görülüyor.

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