İçişleri Bakanlığı açıkladı! 53 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından terör operasyonlarına ilişkin yapılan yazılı açıklama göre, son 1 haftada yurt içinde aralarında içişleri bakanlığı terör arananlar listesi kırmızı kategoride aranan Zeynel (K) Mehmet Yakışır ile gri kategoride aranan Nervan (K) Yunus Dalgın'ın da bulunduğu toplam 53 (37 ölü, 8 sağ, 8 teslim) terörist etkisiz hale getirildi.