İbrahim Tatlıses'ten Zarrab'a destek: O hırsızsa ben de hırsızım

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, ABD’de ‘dolandırıcılık’ ve ‘İran’a yönelik yaptırımları delmek’ iddiasıyla onlarca yıl hapis cezasıyla karşı karşıyayken savcıyla anlaşarak ‘sanık’ken ‘tanık’ konumuna geçen Reza Zarrab hakkında konuştu.

Posta gazetesine konuşan İbrahim Tatlıses, ABD’deki davada itirafçı olduktan sonra Türkiye’ye ihanet etmekle suçlanan ve herkesin ‘canı cehenneme’ dediği Sarraf’ı, evladı gibi çok sevdiğini söyledi.

''O HIRSIZSA BEN DE HIRSIZIM''

Tatlıses, “Adam gibi adamdır” dediği Sarraf için şöyle konuştu: “Reza’yı çok severim, hem de evladım gibi. Eğer o hırsızsa, ben de hırsızım. Yine derim. Hırsız değil.”

EBRU GÜNDEŞ'LE ARASI BOZUK

İstanbul'a ve dostlarına küstüğü için İzmir'e yerleşen İbrahim Tatlıses, daha önce verdiği röportajlarda Ebru Gündeş'e dargın olduğunu ifade etmişti.