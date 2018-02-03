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İbrahim Tatlıses'ten Zarrab'a destek: O hırsızsa ben de hırsızım

İbrahim Tatlıses'ten Zarrab'a destek: O hırsızsa ben de hırsızım

İbrahim Tatlıses, ABD’de ‘dolandırıcılık’ ve ‘İran’a yönelik yaptırımları delmek’ iddiasıyla onlarca yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalan Reza Zarrab için “Reza’yı çok severim, hem de evladım gibi. O hırsızsa ben de hırsızım.” ifadelerini kullandı.

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Eklenme Tarihi: 03-02-2018 12:43 - Güncelleme: 03-02-2018 12:43

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, ABD’de ‘dolandırıcılık’ ve ‘İran’a yönelik yaptırımları delmek’ iddiasıyla onlarca yıl hapis cezasıyla karşı karşıyayken savcıyla anlaşarak ‘sanık’ken ‘tanık’ konumuna geçen Reza Zarrab hakkında konuştu. 

Posta gazetesine konuşan İbrahim Tatlıses, ABD’deki davada itirafçı olduktan sonra Türkiye’ye ihanet etmekle suçlanan ve herkesin ‘canı cehenneme’ dediği Sarraf’ı, evladı gibi çok sevdiğini söyledi.

''O HIRSIZSA BEN DE HIRSIZIM''
Tatlıses, “Adam gibi adamdır” dediği Sarraf için şöyle konuştu: “Reza’yı çok severim, hem de evladım gibi. Eğer o hırsızsa, ben de hırsızım. Yine derim. Hırsız değil.”

EBRU GÜNDEŞ'LE ARASI BOZUK
İstanbul'a ve dostlarına küstüğü için İzmir'e yerleşen İbrahim Tatlıses, daha önce verdiği röportajlarda Ebru Gündeş'e dargın olduğunu ifade etmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR10 YORUM

  • Misafir 03 Şubat 2018 14:03 Halkbankda üzerinden tüm dünya ülkelerinin ticaret yaptığı 8 kartel bankanın ceza sahasına girmemeliydi. 9'uncu banka da ben olacağım dememeliydi. O sadece havale yapmalıydı ihtiyaç konut araç kredisi işlerine bakmalıydı.

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KİMDİR ?
Reza Zarrab
REZA ZARRAB KİMDİR?

Reza Zarrab son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. İranlı iş adamı olan ve Ebru Gündeş ile evli olan Reza Zarrab özel hayatı ve biyografisine gelin hep birlikte bakalım. 13 temmuz 1984 yılında dünyaya gelen Re

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