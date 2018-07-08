İbrahim Kalın: Tahliye için ilgili tüm birimler seferber edildi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Tekirdağ'daki tren kazasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Kalın, "Tahliye için ilgili tüm birimler seferber edildi" ifadesini kullandı.

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