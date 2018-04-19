İBB 6. Uluslararası Uçurtma Festivali başlıyor!

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Uçurtmacılar Derneği’nin iş birliği ile gerçekleştirilen 6. İstanbul Uluslararası Uçurtma Festivali, 10 ülkeden 20’yi aşkın profesyonel uçurtmacıyı İstanbul’da buluşturuyor Maltepe Sahili’nde düzenlenecek festivalde Türkiye’nin yanı sıra Hindistan, Kolombiya, Kamboçya, Endonezya, Zambiya, Avustralya, Polonya, İtalya ve Malezya’dan gelen uçurtmacılar, uçurtma gösterileri yapacaklar.

TÜRK BAYRAĞI UÇURTMASI GÖKYÜZÜNDE DALGALANACAK

Festivalde, İstanbul Uçurtmacılar Derneği’nin Türk Uçurtma Takımı, Türkiye’nin en büyük uçurtması olan 60 m2’lik dev Türk Bayrağı uçurtması ile gösteri yapacak. Uçurtma takımı, gökyüzünden şekerler, çikolatalar, oyuncaklar yağdıracak. Festivalde ayrıca festival logolu binlerce hediye uçurtma dağıtımı da yapılacak.

Festivalde, uçurtma atölyeleri (workshop), uçurtma severleri ağırlayacak. Atölyeye gelenler, uçurtma yapım ve uçuş tekniklerini öğrenecekler. Festivalde, sahne gösterilerine de geniş yer verilecek. Ziya Kürküt’ün sunacağı festival programı kapsamında jonglörden kuklaya, illüzyondan palyaçoya kadar pek çok gösteri sahnelenecek. Etkinlik süresince alanda yapılacak animasyon gösterileri de festivale renk katacak.

PROFESYONEL UÇURTMACILAR İÇİN YARIŞMALAR DÜZENLENECEK

2 gün sürecek festival, profesyonel uçurtmacıların çeşitli kriterlerde değerlendirileceği yarışmalara sahne olacak. Uluslar arası uçurtmacılar için düzenlenecek yarışmada; en güzel uçurtma (sanatsal uçurtmalar), en iyi performans (sportif ve savaşçı uçurtmalar), en büyük uçurtma ve minyatür uçurtma kriterlerinde değerlendirmeler yapılacak.

Türk uçurtmacılar için düzenlenen yarışmada ise en yükseğe çıkan uçurtma, en güzel uçurtma ve en ilginç uçurtma kriterleri değerlendirilecek.