Hüsamettin Cindoruk kimdir kızlarını evlatlık verdi yıllar sonra itiraf etti

Türki siyasetinin en eski merkez sağın önemli isimlerinden, 60 yıldır siyasetin içinde olan, eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk meğer kızlarını evlatlık vermiş.

Cindoruk'un eşi Dilek Hanım'ın Hasan Polatkan'ın eşi Mutaharre Polatkan'ın kız kardeşi Meryem Çiftkurt'un evlatlığı olduğu, Hüsamettin Dilek Cindoruk'un kızları Serra, Revza ve Nerma'nın da Meryem Çiftkurt'a evlatlık verildikleri uzun süre siyasette kulaktan kulağa yayıldı, kapalı kapılar ardında "dedikodusu" yapıldı, ama bir türlü kendisine sorulamadı.

Cindoruk bu konuda yıllar sonra ilk kez konuştu. Cindoruk 2009'da bir gazeteye verdiği röportajda kızlarının evlatlık verildiğini açıkladı. İşte Hüsamettin Cindoruk'un bilinmeyen hayatı...

HÜSAMETTİN CİNDORUK KİMDİR?

1933'de İzmir'de doğdu.1954'te Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Siyasi hayatına DP gençlik kollarında başlamasına rağmen, 1958 yılında "ispat hakkı" tartışmaları sırasında DP'den ayrılarak Hürriyet Partisi kurucuları arasında oldu.

Yassıada'da aralarında Hasan Polatkan'ın da bulunduğu 18 DP'linin avukatlığını yaptı. 14 Mayıs 1985’te DYP liderliğine seçildi. Bu görevi siyasi yasağı biten Demirel'e bıraktıktan sonra 16 Kasım 1991 - 1 Ekim 1995 tarihleri arasında TBMM Başkanı seçildi. 17 Nisan 1993’te Cumhurbaşkanı Özal'ın vefatı üzerine 16 Mayıs 1993’e kadar vekaleten bu görevini üstlendi.

Demirel'in cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından DYP liderliği için ismi geçti, ancak, aday olmadı. O kongrede lider seçilen Tansu Çiller ile daha sonra ters düştü. Bir grup arkadaşıyla DYP'den ayrılıp Demokrat Türkiye Partisi'ni kurdu. DTP 28 Şubat sürecinde kurulan Mesut Yılmaz başbakanlığındaki koalisyona katıldı ama kendisi görev almadı. 18 Nisan 1999’da yapılın genel seçimde Meclis dışında kaldı ve DTP Genel Başkanlığı görevinden istifa etti. İngilizce bilir, evli ve 3 çocuk babası.