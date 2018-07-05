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Hurşit Tolon dolandırıcıların hedefi oldu

Hurşit Tolon dolandırıcıların hedefi oldu

Telefon dolandırıcıları aralarında Hurşit Tolon'un da aralarında bulunduğu 8 kişiyi yaklaşık 400 bin lira dolandırdı. Bir dönem Ergenekon Davası'nda yargılanan ve beraat eden Tolon'un FETÖ operasyonu bahanesiyle dolandırıcılara yaklaşık 13 bin dolar kaptırdığı öğrenildi.

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Eklenme Tarihi: 05-07-2018 21:20 - Güncelleme: 05-07-2018 21:20

Eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Hurşit Tolon'un da aralarında 8 kişi telefon dolandırıcılarının hedefi oldu. Tolon'u yaklaşık 13 bin dolar kaptıran dolandırıcılar Ankara polisinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Sürekli uyarılara rağmen insanlar aynı yöntemlerle dolandırılmaya devam ediyor. Kendilerini hakim ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, 8 kişiyi toplamda 400 bin TL dolandırdılar.

Dolandırılan isimler arasında eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Hurşit Tolon vardı. Dolandırıcılar Hurşit Tolon'u FETÖ operasyonu bahanesiyle tuzağa düşürdü.

DOLANDIRICILARA 13 BİN DOLARINI KAPTIRDI

Tolon'a ulaşan dolandırıcılar, FETÖ üyelerinin Tolon'un ev telefonuna bağlı internet hattı üzerinden görüşme yaptığını, bankadaki parasının da ABD'deki bir bankaya gönderilmeye çalışıldığını söylediler. Dolandırıcılar, Tolon'u hem bankada hem de ABD'de operasyon yapılacağına inandırdılar.

Parmak izi alınması için paraları teslim etmesi söylenen Tolon, polis zannettiği dolandırıcılarla buluştu. Parayı teslim etti ancak operasyon göremeyince dolandırıldığını anladı. Tolon'un dolandırıcılara yaklaşık 13 bin dolar kaptırdığı öğrenildi.

DOLANDIRICILARA OPERASYON DÜZENLENDİ

Konuyla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri dolandırıcılara operasyon yaptı. Operasyon sonucunda biri Suriye uyruklu 2 kişi yakalandı. İki kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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