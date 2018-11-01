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Hulusi Akar: Kazdıklara çukurlara gömülecekler

Hulusi Akar: Kazdıklara çukurlara gömülecekler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "PKK/PYD/YPG’nin Münbiç'ten çıkarılacağına ilişkin sözler verilmiş olmasına rağmen terör örgütü Afrin'de olduğu gibi Münbiç’te de hendekler kazmaktadır. Terör örgütü yeri ve zamanı geldiğinde kazdığı çukurlara kendisinin gömüleceğini bilmelidir” dedi.

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Eklenme Tarihi: 01-11-2018 11:26 - Güncelleme: 01-11-2018 11:26

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "PKK/PYD/YPG’nin Münbiç'ten çıkarılacağına ilişkin sözler verilmiş olmasına rağmen terör örgütü Afrin'de olduğu gibi Münbiç’te de hendekler kazmaktadır. Terör örgütü yeri ve zamanı geldiğinde kazdığı çukurlara kendisinin gömüleceğini bilmelidir” dedi.

Meclis'te Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Akar, "Irak hükümetinin ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin PKK terör örgütüyle mücadelede etkili adımlar atmamaları nedeniyle, Kuzey Irak'tan ülkemize yönelen terör tehdidi devam etmektedir. Bu bağlamda, operasyonlarımız Irak topraklarından kaynaklı terör tehdidi sonlandırılıncaya kadar devam ettirilecektir." dedi.

BEDELLİ ASKERLİKTE SON DURUM
Akar, ''Bedelliye 724 bin 144 kişi müracaatta bulunmuş, 578 bin 887'sinin işlemleri tamamlanmıştır'' dedi. İlk gelen bilgi ise bedelli askerliğe başvuranların sayısının 723 bin 91 olduğu yönündeydi.

15 BİN 253 PERSONEL İHRAÇ EDİLDİ
Milli Savunma Bakanı Akar, "15 Temmuz 2016'dan itibaren FETÖ/PDY bağlantısı nedeniyle TSK'dan 15 bin 153 personel ihraç edilmiştir." ifadelerini kullandı.

S-400 KONUSU
S-400 sistemiyle ilgili konuşan Akar, ''2019'da teslimi planlanan bu sistemler ile ülkemiz, önemli bir hava savunma yeteneği kazanmış olacaktır." dedi.

Bakan Akar, "Muhataplarımız, Ege ve Akdeniz'de Türkiye ve KKTC’nin yer almadığı bir projenin başarılı olamayacağını bilmelidir" diye konuştu.

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Kaynak : İHA

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