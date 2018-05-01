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"Hulusi Akar, Abdullah Gül'e gitti" iddiasıyla ilgili AK Parti'den ilk açıklama

"Hulusi Akar, Abdullah Gül'e gitti" iddiasıyla ilgili AK Parti'den ilk açıklama

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, Abdullah Gül'ü ziyaret ederek "aday olma" dedikleri iddiasıyla ilgili AK Parti'den ilk açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Genelkurmay başkanıyla görüştüğü için aday olmuyorsa hiç olmasın" dedi...

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Eklenme Tarihi: 01-05-2018 14:46 - Güncelleme: 01-05-2018 15:07

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le yaptığı öne sürülen görüşme için, "Bir lider genelkurmay başkanıyla görüştüğü için aday olmuyorsa hiç olmasın" dedi.

TBMM'deki makamında gazetecilerle sohbet toplantısı gerçekleştiren Bülent Turan, Abdullah Gül'ün aday olmayacağını açıklamasıyla ilgili "Toplum vicdanında bu konu hak ettiği yeri buldu. Siyasi hayatlarımızın nasıl başladığı, yürüdüğünden öte, nasıl bittiği çok daha önemli. Allah hepimizin siyasi hayatı bittiği zaman, dönüp arkaya baktığımızda, mahcup etmeyeceğimiz bir hayat nasip etsin" dedi. 

'GÖRÜŞTÜ MÜ BİLMİYORUM AMA…' Turan, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Gül'le aday olmaması için görüştüğü iddialarıyla ilgili şunları söyledi: "Bu konunun tarafları muhtemelen bilgi verecektir. Böyle bir iddianın arkasına sığınan muhalefetin ne kadar sığ işlerle uğraştığının somut örneğini yaşıyoruz. Genelkurmay Başkanımız görüştü mü bilmiyorum ama bir lider genelkurmay başkanıyla görüştüğü için aday olmuyorsa hiç olmasın."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • osmancık 01 Mayıs 2018 15:03 Topu taca atan bir açıklama olmuş. Neticede dediği doğru yani!

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